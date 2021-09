CAMEROUN :: LES OBSÈQUES DE CHRISTIAN PENDA EKOKA: NOS HOMMAGES :: CAMEROON

Très brillant, sobre et distingué, principien et structuré, intrépide et déterminé à mourir pour l’intérêt général.

Le soleil de vie de notre frère et ami s’est couché très tôt ce 08 août. Cette date n’est pas anodine dans l’histoire de Notre pays. Elle rappelle le courage et le patriotisme de TET’ EKOMBO RUDOLF DUALA MANGA BELL, parce que le soleil de Notre frère se lèvera encore et encore pour des matins lumineux pour le kamerun qu’il a tant aimé. Il a réhabilité et honoré la politique en la conciliant à la vertu risquant sa vie pour sauver et grandir celle des autres, particulièrement celle des jeunes et futures générations en disant : « debout, personne n’est né pour écraser les autres ». C’est certainement le sens de la création de son mouvement ACT-AGIR.

Quelle triste année 2021 ! Il pleut à Deido, des pluies de larmes à sortir du lit tous les fleuves et rivières sawa. Hier : KEE, DK, EME, et aujourd’hui CPE. Quelle cruelle douleur ! Que Dieu Nous garde ! Que les mânes de Nos ancêtres sawa et du kamerun accueillent et accompagnent PENDA EKOK’A PENDA. God have mercy ! Toi, tout puissant et maître du temps en toutes circonstances, dans ta bonté et miséricorde infinies reçois l’âme de Christian dans ton royaume de paix et de félicité.

Généralement, les grands esprits ne vieillissent pas. Au revoir Christian, que la douce terre de Nos ancêtres te soit légère. Londo na selele.

Mese bwam, mese bwam. O mulema, o kristo.

Deido Douala, 28 août 2021

Le frère, ami, et compagnon DOBELL EBELLE DIN