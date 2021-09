CAMEROUN :: MAFIA AUTOUR DE 5 MILLIARDS FCFA DES FONDS COVID ORCHESTRÉE PAR LA TASK FORCE DE LA PRÉSIDENCE :: CAMEROON

C’est un autre scandale autour de la COVID 19 qui se profile à l’horizon. Cette fois ci elle provient de la TASK FORCE COVID 19 de la présidence de la République. Le 30 août 2021 sous la signature sous la signature de « l’homme à la punk », Ferdinand Ngoh Ngoh, le ministre de la Santé Manaouda Malachie est instruit d’acquérir 750 000 test TDR pour un montant de 4 milliards 336 656 250 Fcfa. Soit 500 000 tests AG COVID 19 et 250 000 tests rapides biosynex.

Le problème c’est que une petite recherche sur internet permet de constater que ces tests n’ont pas été homologués par l’Organisation Mondiale de la Santé qui souligne qu’ils comportent « beaucoup de faux positifs et beaucoup de faux négatifs au résultats » résultat : efficacité nulle et sensibilité nulle. Ils ne sont donc pas fiables.

Quid du ministère du commerce. Car, Luc Magloire Mbarga Atangana a toujours clamé que les tests coûtaient 700 Fcfa. Comment se fait-il qu’aujourdhui Ferdinand Ngoh Ngoh veut faire acquérir pour le compte du gouvernement des tests à 6250 l’unité. Soit 5550 Fcfa de surplus. Une nouvelle mercuriale a t’elle été établie au ministère du Commerce ? Ou Luc Magloire Mbarga a t’il subit des pressions pour valider ces nouveaux prix?

Il y a plus grave, au lieu que ce marché soit confié à des entreprises impliquées dans le processus de lutte contre la COVID 19, qui ont déjà une expérience, la Task Force de la présidence de la République a choisi deux sociétés qui n’existent nulle part et complètement inconnu du milieu médical : AEHAN GLOBAL basée à Yaoundé et NYL COMPANY, basée à Douala.

Prenons le cas de AEHAN GLOBAL, celle à qui Ferdinand Ngoh Ngoh donne un marché de plus de 3 milliards fcfa s’agissant des tests AG COVID 19. Cette société n’existe nulle part sur internet. Même PORTSEC a au moins un site internet. Celle ci n’a rien. Aucun article sur ses activités, son expérience nulle. Elle n’est agrée nulle part. Comment peut - on attribuer un marché de cette envergure à une telle entreprise ? Même chose pour NYL COMPANY. Tout cela ressemble à une nouvelle répartition du blé entre petits copains.

Ainsi va la République