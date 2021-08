Evénement: Coach Ouedraogo arrive au Cameroun :: CAMEROON

Le Coach en développement personnel animera une conférence de 25 septembre prochain à Douala sur l’abondance et la prospérité.

« La grande conférence de l’abondance et de la prospérité » c’est le grand thème de la conférence que va animer à Douala au Cameroun Coach Simon Ouedraogo alias the greatest Coach.

C’est la somptueuse salle du St John’s Plazza qui va accueillir le samedi 25 septembre prochain de 8h à 13h la conférence tant attendue.

Au programme : développement personnel option methaphysique ; Leadership , Management et entrepreneuriat de haut niveau. Rencontres B to B et B to C.

Il faut rappeler que Simon Ouedraogo est Coach & Formateur en Développement Personnel, en Leadership, en Entrepreneuriat, en Métaphysique, en Management et en Création d'Entreprise. Ses conférences à travers le monde sont très courues et ses livres s’écoulent à des vitesses record.

Dans le cadre de cette conférence, il aura comme guest Speaker Émile Parfait Simb qui développera le thème: « LA CROISSANCE RAPIDE DES ENTREPRISES DU NUMÉRIQUE AU 21ème SIÈCLE ».

Il faudra alors débourser entre 50.000f cfa et 100.000f cfa ou 84 ou 187 Limo pour assister à cette conférence et reconquérir votre richesse mentale économique et spirituelle.