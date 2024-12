CAMEROUN :: DETENTION ARBITRAIRE D’UN MILITANT DU MRC À LA BRIGADE DE GENDARMERIE DE BASSAMBA :: CAMEROON

Depuis hier aux environs de 13h00 , en violation de la loi , l’Ami Politique YOUSSOUF BAMEN ,Conseiller départemental MRC (Mouvement pour la Renaissance du Cameroun) NDE a été menotté et embarqué de force à la brigade de gendarmerie de Bassamba.

Pour avoir fait des prises de vue en intervention du respect de procédure fiscale en matière de scellé de l'atelier de menuiserie d'un déplacé interne du NOSO installé à Bassamba. Il a demandé l'ordre de mission et les preuves des avis non répondus et qui résulte par fermeture de l’atelier aucune réponse des agents.

Le nommé TCHOUNTE agent des impôts à Bangangte,s’est plutôt empressé de brutaliser M. BAMEN YOUSSOUF au lieu de répondre à la question concernant la présentation de leur ordre de mission.

Plus de 24h de garde à vue non justifiée , M. LE COMMANDANT DE BRIGADE DE GENDARMERIE DE BASSAMBA NE SOYEZ PAS DE CEUX LÀ QUI VIOLENT LES DROITS DES CITOYENS.

Rosange JIMEGNI

SFD MRC NDE