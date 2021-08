CAMEROUN :: Greenpeace appelle l’UE à arrêter la déforestation liée au caoutchouc :: CAMEROON

Greenpeace a appelé lundi (9 août) l’Union européenne à arrêter l’importation du caoutchouc issu de la destruction des forêts tropicales au Cameroun.

Plusieurs dizaines de militants de l’ONG ont manifesté devant la représentation de l’UE à Yaoundé pour dénoncer le « soutien » de l’institution à l’importation du caoutchouc, estimant que cette activité est source de déforestation, a rapporté Greenpeace dans un communiqué.

Dans le sud du Cameroun, pays d’Afrique centrale, quelque 10 000 hectares de forêt tropicale « ont été rasés » ces dernières années dans le cadre de l’exploitation du caoutchouc par une multinationale singapourienne Halcyon Agri et sa filiale camerounaise, Sudcam, a affirmé l’ONG.

Selon Greenpeace, cette activité est à l’origine de la déforestation et menace la réserve du Dja, site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. L’exploitation de caoutchouc a également causé le déplacement de certains autochtones, dont les Pygmées.

Cette mobilisation devant la délégation de l’UE à Yaoundé intervient « alors que la Commission européenne à Bruxelles élabore les articles d’une nouvelle loi sur l’importation de produits de base liés à la déforestation et à la dégradation des forêts », a expliqué l’ONG.

« Des Camerounais se sont mobilisés aujourd’hui pour demander une politique européenne audacieuse : les produits en caoutchouc liés à la déforestation doivent être écartés du marché européen », a plaidé lors du rassemblement un leader des Pygmées, Thade Nkolo, cité dans le communiqué.

« Les Européens ne peuvent pas voter d’une main pour un New Deal vert et utiliser l’autre pour acheter des matières premières ou financer des plantations qui effacent nos forêts et déplacent nos populations », a-t-il ajouté.

Le caoutchouc issu des exploitations de Sudcam « est traité et commercialisé sans aucun scrupule sur les marchés du monde entier, y compris ceux de l’UE », s’est indigné Greenpeace qui affirme que des banques européennes financent les plantations de l’exploitant de ce caoutchouc. La Deutsche Bank a ainsi octroyé à Halcyon Agri, en juillet 2020, un prêt de 25 millions de dollars, selon l’ONG.

La forêt tropicale du bassin du Congo couvre 200 millions d’hectares, et est la deuxième plus grande forêt tropicale au monde après l’Amazonie.