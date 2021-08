ALLEMAGNE :: Assemblée générale de la Diaspora BANDEM à Francfort ce samedi 14 août 2021 pour des causes nobles :: GERMANY

C'est autour de la maxime "Nous sommes les brindilles d'un balai. Ensemble, nous irons loin" que l'association "BOMBII NDEM YI DIASPORA", (Les enfants BANDEM de la Diaspora) organisera son assemblée générale dans la ville boursière allemande ce samedi 14 août 2021.

Une journée riche en activités intellectuelles, sportives et ludiques, lesquelles mettront une fois de plus en exergue l'identité, la fierté et l'appartenance à la communauté BANDEM du département du Nkam dans les arrondissements de Nkondjock et Yabassi aussi bien dans le contexte régional que dans le contexte national.

Fort de sa conscience historique et de son rôle à jouer pour le développement durable du Cameroun, l'association n'a pas hésité à inviter l'historien du droit, le Pr. Alfred NGANDO, pour édifier les membres qui viendront des quatre coins de l'Europe sur la pertinente question de l'origine et de l'histoire du peuple BANDEM, sans oublier l'intervention du Chef du village BY (un des villages BANDEM) Sa Majesté AMOS PENDA DE BENDEKI.

L'AG sera en outre axée sur les projets réalisés par l'association ainsi que ses perspectives à venir, son statut et son organigramme internes. Suivront un match de football (à partir de 18h00) et une soirée dansante (à partir de 20h30) avec au menu des variétés culinaires du village de Manu DIBANGO et de Sam BAKA, de LONGUE LONGUE etc.

Rendez-vous est alors pris pour ce samedi en vue de l'AG de l'association des enfants BANDEM de la diaspora

Date : 14 août 2021

Où : à Ginnheimer Landstraße 37, 60487, Francfort sur le Main (Allemagne)

Heure : à partir de 10 h

Match de football : 18h00

Soirée: À partir de 20h30, heure de Francfort sur le Main (Allemagne)

Pour plus d'informations, veuillez consulter le programme en dessous !