CAMEROUN :: Ndokoti : problème de partage entre deux prostituées :: CAMEROON

Après avoir servi un client ensemble, elles se sont disputées sur la répartition de la rémunération.

Deux belles de nuit se sont données en spectacle au petit matin hier, 10 août, au carrefour Ndokoti (arrondissement de Douala III). Raison de la dispute, un désaccord sur le partage de l’argent remis par un client après une prestation commune des deux femmes. Dispute dont les éclats vont renseigner témoins et passants sur toute l’affaire.

Tout aurait commencé quelques heures plus tôt : un client, réputé régulier au secteur dit « le couloir du sexe » à Ndokoti (précisons qu’il se situe vers les rails, sans donner plus de détails), aborde une belle de nuit au carrefour.

Les choses se déroulent sans trop de soucis : ils boivent et mangent, avant le « dessert ». Pour ce point précis du programme de la soirée, le client émet une doléance : il veut deux filles à la fois. Son interlocutrice lui dit qu’il n’y a pas de problème : la demande serait d’ailleurs courante chez les clients du secteur. Une deuxième fille est donc appelée par la première, et le duo devient trio. La nouvelle venue mange et boit aussi. Puis tout ce beau monde se retrouve entre quatre murs, dans une auberge. Les négociations ne traînent pas : les filles demandent 10.000 F. Il dit qu’il ne peut en donner que la moitié, et rappelle les dépenses qu’il a déjà consenties. Le marché est conclu. Au petit matin, le client remet les 5.000 F convenus et s’en va.

C’est dans son dos qu’éclate la dispute. La première fille estime que sa collègue lui ayant juste donné un coup de main, ne peut prétendre à la même part d’argent. Et se propose donc de lui donner 1.500 F sur les 5.000 F. L’autre ne l’entend pas de cette oreille : « On a fait le même travail ! », rugit-elle. Le ton monte. Mais la première maintient sa décision. Et pour mettre fin au débat, sort le billet de son sac et informe sa collègue qu’elle va de ce pas faire de la monnaie chez un commerçant, afin de venir lui remettre ce qu’elle lui a attribué. L’autre, d’un geste preste, saisit le billet par un bout. La dispute vient d’atteindre sa phase critique.

« Si c’est comme ça, nous tous on perd ! », lâche-t-elle. Sous la tension, le billet se déchire. Entre-temps, des riverains choqués avaient alerté la police… Pour éviter une matinée encore plus compliquée, les deux filles songent à s’échapper. Ce qu’elles réussissent à faire grâce aux « gros bras » (mi-protecteurs, mi-maquereaux) qui les couvrent dans le coin. Laissant au sol, comme dernier témoin de leur échange, les bouts du billet de banque, paiement dont elles n’auront finalement pas joui.