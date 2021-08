CAMEROUN :: Document de voyages : Passeports : le nouveau système, un mois après :: CAMEROON

Enquête sur le niveau de satisfaction.

Vêtu d’un pantalon jeans et d’une chemise bleue, Paul Lobe prend des renseignements à la guérite du Centre national de production des passeports (CNPP) au quartier Etoudi à Yaoundé. Le jeune homme veut savoir comment ça se passe pour le retrait de son document de voyage, car il a reçu un mail de la DGSN lui indiquant de se rendre au CNPP pour le retrait de ce dernier.

« Présentez-moi l’email qui confirme votre rendez-vous », lui demande l’élément de la police qui assure la vigilance à l’entrée du CNPP. Une fois fait, Paul Lobe se dirige vers la salle d’attente du centre de production. Il est reçu par une dame qui lui demande une fois de plus sa confirmation de rendez-vous. Elle va également vérifier son identité et après confirmation, la dame va demander au demandeur de passeport de patienter quelques instants. Au même moment, BonasseN. Entre dans la salle avec sa femme qui est visiblement enceinte. Comme Paul Lobe, ils vont eux aussi passer par l’étape de vérification des identités et, il leur sera également demandé de patienter.

« Ça a commencé. J’espère qu’on ne va pas mettre long ici, sinon je ne vais pas tenir », s’exclame la femme de BonasseN, dont les pieds sont enflés à cause de la grossesse. Au bout d’une trentaine de minutes d’attente, les trois demandeurs de passeports sont appelés, chacun à leur tour devant la dame qui a vérifié leurs identités. Ils signent une décharge de réception des passeports puis sont invités à regagner leurs places. Quinze minutes après, la dame ressort avec les documents et procède à leur distribution. « Lorsque j’ai tenu mon passeport entre mes mains, je n’y croyais pas. J’étais un peu dubitatif et surtout stressé, puisque j’étais censé prendre le vol deux jours plus tard », affirme Paul Lobe, l’air joyeux. BonasseN quant à lui, félicite la rapidité avec laquelle sa femme et lui ont été servis. « Je n’attendais pas plus. Tout a été parfait. L’accueil et le service étaient nickels », a-t-il confié

Le commissariat à l’émi immigration de Yaoundé

Joseph Silvère, un autre demandeur de passeport, se dit surpris par la simplicité de cette nouvelle procédure. Ceci d’autant plus qu’il avait peur que son pré-enrôlement ne soit pas pris en compte, car il n’arrivait pas à faire le payement des frais y afférent par voie bancaire. Il explique : « j’étais très perplexe car je n’arrivais pas à payer les frais de timbre à travers ma carte bancaire. J’ai dû le faire en passant par le compte Orange money d’une sœur. J’avais des appréhensions car le compte ne portait pas mon nom. J’ai été très surpris lorsque lors de l’enrôlement physique, le monsieur qui s’est occupé de moi m’a juste demandé la preuve de payement des 110.000Fcfa ». La cour de cette unité de la Délégation générale à la sûreté nationale est assez déserte ce mardi,10 août 2021.

Seule une vingtaine de personnes, sous le soleil ardent de midi, sont assises sur les bancs disposés dans le hall d’entrée du commissariat à l’émiimmigration de Yaoundé. Elles y sont pour le retrait de leurs passeports, les demandes de titre de séjour, ou encore les prorogations de ces derniers. C’est le cas de Florence Nzebaze qui raconte : « j’ai fait une demande de passeports il y a 4 mois et je suis venue ce matin vérifier s’il était déjà disponible. Heureusement c’était le cas et l’inspecteur principal m’a demandé de patienter quelques minutes, le temps de fouiller les documents. Au bout de 45 minutes d’attente, on nous a remis nos passeports, selon l’ordre d’arrivée des usagers ». Géorgie B, est quant à elle dans ces locaux pour la prorogation de son titre de séjour. Arrivée au Cameroun en 2019, ce document est arrivé à expiration il y a peu. À l’entrée du bâtiment qui abrite cette structure, un papa accompagné de sa fille âgée d’une quinzaine d’année prend des renseignements sur la procédure d’établissement d’un passeport, car il aimerait en faire un pour celle-ci.

« Toutes les informations y relatives sont marquées sur cette affiche. Une fois le pré-enrôlement effectué en ligne, vous allez vous rendre au centre de production des passeports à Etoudi, », renseigne un inspecteur de police. A la question de savoir pourquoi les enrôlements n’étaient plus effectués dans ce commissariat à l’émiimmigration, l’inspecteur de police a répondu qu’: «actuellement, toutes les procédures qui concernent les passeports se passent à Etoudi. Tout ce que nous faisons ici, c’est de remettre les anciens passeports déjà disponibles aux demandeurs. Nous traitons également les demandes de titre de séjour ».

Toutefois, l’agent de la police ajoute que: «la suspension du traitement des demandes des passeports dans le commissariat à l’émiimmigration de Yaoundé n’est que temporaire car les commissariats à l’émiimmigration du Cameroun sont actuellement en formation à Yaoundé dans le but de maîtriser le nouveau système de production des passeports avant son lancement dans ces unités de la police ».Pour rappel, le 15 juillet dernier, un communiqué de la DGSN renseignait de ce que le site de pré- enrôlement en ligne avait fait l’objet d’une duplication et appelait les demandeurs des nouveaux passeports biométriques a beaucoup de vigilance. En effet, les pirates ont, au lieu de l’extension «.cm » à la fin du site, plutôt créé l’extension «.com », ceci dans le but de collecter leurs données personnelles et leur extorquer de l’argent.