CAMEROUN :: Une mission de la BAD pour désenclaver le port de Kribi :: CAMEROON

Une mission d’évaluation de la Banque Africaine de Développement, assistée de responsables du Ministère des Travaux Publics vient d’achever un travail de terrain d’Edéa à Campo, passant par Kribi.

Réhabilitation du tronçon Edéa-Kribi ; aménagement de l’axe Lolabé-Campo et réalisation de projets sociaux connexes au profit des localités traversées par les deux axes routiers. Voilà ce que projette à court terme la Banque Africaine de Développement (BAD), qui a envoyé une mission d’évaluation du 26 au 28 juillet dernier au Port Autonome de Kribi (PAK). Le Conseil d’Administration de la BAD se réunit le 15 septembre prochain pour le quitus final. Et puisque c’est le gouvernement du Cameroun, notamment le Ministère des Travaux Publics (MINTP) qui est bénéficiaire des fonds à allouer dans le cadre des ces projets routiers, le PAK a de ce fait reçu une délégation mixte BAD/MINTP, pour une mission dite d’évaluation du Projet d’Aménagement des Routes de Désenclavement de la Zone Industrialo-portuaire de Kribi (PAR-ZIK).

Une nécessaire amélioration de la desserte pour faire de Kribi un hub africain

Le lundi 26 juillet, avant de fouler le sol de Kribi, la mission conduite par Pierre Simon MORE NDONG, point focal du secteur transports de la BAD au Cameroun a effectué plusieurs haltes sur l’axe Edéa-Kribi. En plus d’évaluer l’état de la route dont le niveau de dégradation est visible avec un trafic de plus en plus dense, il a également été question pour la BAD de visualiser les sites susceptibles d’abriter les projets sociaux identifiés le long du tracé : salles de classe ; centres de santé ; forages d’eau ; raccordements électriques ; marchés ; voiries urbaines, etc.

Parvenue à Kribi, la mission BAD a marqué une halte de courtoisie chez le Préfet du Département de l’Océan, NOUHOU BELLO, qui s’est réjoui des bonnes nouvelles portées par la Banque avant de convoquer tous les élus locaux et sous-préfets du département à une réunion d’appréciation des projets sociaux identifiés par la BAD et susceptibles d’être éligibles aux financements en vue. Au nombre des projets sociaux retenus par la BAD, figurait en première place le Projet d’Aménagement Socio-économique de Kribi (PASEK), porté par le PAK.La journée du mardi 27 a entièrement été consacrée à l’évaluation de l’axe Lolabé-Campo, moins de 40 kilomètres parcourus en 5h ... Des projets de regroupement et de sédentarisation des populations délocalisées à l’instar des débarcadères ont été retenus, en plus d’un projet de préservation des tortues marines et autres activités génératrices de revenus, etc.

Les jalons d’une coopération structurée entre le PAK et la BAK

Enfin, mercredi 28 juillet, journée de discussions avec les parties prenantes. Au PAK, la session présidée par HAROUNA BAKO, Directeur Général Adjoint a permis de passer en revue le PAR-ZIK, mais également le PASEK. De même que les axes stratégiques de développement du port de Kribi ont été présentés au bailleur de fonds, ainsi que des pistes de développement d’une coopération structurée entre la banque et l’autorité portuaire.Lors de la rencontre avec les élus locaux, M. MORE NDONG a indiqué que cette mission d’évaluation constituait l’ultime étape d’étude, en prélude à la présentation des projets au Conseil d’Administration de la BAD, le 15 septembre prochain. En cas de quitus, suivront alors la sélection des entreprises de construction et les passations de marchés.