Pourquoi en vouloir à S.E Christophe Guilhou ?

On ne jette des pierres que sur un arbre qui produit des bons fruits : C’est le cas pour S.E. Christophe Guilhou.

Depuis quelques jours circule sur la toile le commentaire d’un pseudo activiste « camerounais » qui jette l’opprobre sur la France, partenaire historique et stratégique du Cameroun. Ce pseudo activiste s’affirme une énième fois par la propagation de fausses nouvelles sans preuves aucunes et par des déclarations mensongères, infractions réprimandées sévèrement par le code pénal camerounais. En tant que 4ème pouvoir vivant sur le sol camerounais dans un état démocratique et souverain, il est important de déconstruire ces mensonges, ces fausses accusations contre S.E Christophe Guilhou et l’AFD, tout en éclairant le peuple camerounais.

Alors que le plénipotentiaire Ambassadeur de France profite de ses vacances méritées, des apprentis sorciers aigris de passage en France contactent le sulfureux Boris Berthold pour l’induire en erreur. En effet, l’Agence Française de Développement n’a jamais réglé les salaires des fonctionnaires au Cameroun. Nos investigations nous ont amené à porter nos soupçons sur un diplomate français retraité, un vrai looser qui, se targuant d’agent de renseignement, va induire plusieurs responsables locaux en erreur, tout flatteur vivant au dépend de celui qui l’écoute. L’instigateur de cette cabale contre l’Ambassadeur de France se reconnaitra et avisera car il a lamentablement échoué avec cette pseudo diplomatie parallèle d’égout.

Sur le la crise du NOSO et les attaques de Boko Haram au Nord du Cameroun

Dans la crise du Nord-ouest et Sud-ouest. Le pseudo activiste en tant que camerounais, devrait avoir souvenance de la genèse de cette crise qui malheureusement a pris une certaine dimension. Au départ il était question de revendications légitimes de certains corps de métiers (Avocats, Enseignants) camerounais. Lesdites revendications ont trouvé des réponses du gouvernement jugées pas satisfaisantes par les frondeurs. Mais contre toute attente, la situation a muté en cette crise qui sévit dans ces deux régions de notre pays. Ces corps de métiers sont-ils composés des nationaux français au Cameroun ? Les financiers de cette crise qui sont poursuivis par exemple aux USA ne sont-ils pas identifiés comme des camerounais ? Où est donc la France comme bouc émissaire dans ce problème interne aux camerounais et entretenu Par les camerounais ? La France n’est ni de près ni de loin initiateur ou contributeur a l’enlisement de cette crise.

Premier tissu de mensonge.

Dans le cas Boko Haram au Nord-Cameroun.

Le terrorisme, il faut au préalable le relever, est une activité mondiale. Elle sévit partout dans le monde (France, USA, Afghanistan...). Elle peut être définie comme un emploi systématique de la violence (attentats, destructions, prises d’otages) pour atteindre un but politique. Alors que les français ont eux-mêmes été durement frappés par des organisations terroristes qu’ils continuent de combattre, il est impensable qu’ils se retrouvent à les soutenir où que ce soit dans le monde ; que ce soit pour le cas de Boko Haram dans le Nord Cameroun, ou par exemple d’Aqmi en Afrique du Nord, il convient de prendre de la hauteur pour analyser chacune de ces situations qui ont chacune leurs particularités. À ce propos, le Professeur et Historien Souaibou Issa disait :» Boko Haram n’est pas un problème camerounais, mais Boko Haram est un problème au Cameroun ». Comme le Cameroun combat le terrorisme, la France en fait de même. Elle ne saurait donc entretenir le terrorisme.

Deuxième tissu de mensonge.

Sur les relations bilatérales

La France entretient des relations historiques avec le Cameroun. C’est dans ce cadre qu’existe la coopération militaire, économique, judiciaire... Faire des dons en matériel militaire rentre dans les usages réels de coopération militaire. Et la France n’est pas le seul partenaire bilatéral du Cameroun. On a d’autres comme les USA, la Chine, la Russie, l’Allemagne, Angleterre, Japon... Le don de la France sur le plan militaire c’est contribuer à la capacité de défense du Cameroun via son armée. Quoi de normal. Fausse polémique donc pour l’activiste. Concernant l’AFD (agence française de développement) comme son’ nom l’indique, cette structure contribue essentiellement sur les projets de développements (routes, ponts, aménagements urbains...). L’AFD ne pourra et ne payera jamais les fonctionnaires au Cameroun car, le Cameroun à travers ses ressources propres paye ses salariés. Ce n’est pas du ressort de L’AFD. De même, La France n’est pas liée à l’accession de Paul Biya à la Magistrature suprême. Il s’agit uniquement de la volonté du peuple camerounais dans sa majorité à travers le vote. C’était le cas en 2018. Seuls ces mêmes camerounais peuvent lui retirer la confiance.

Sur le cas Rwanda comparé à la crise au NOSO

Le pseudo activiste, s’il a bien assimilé son cours d’histoire à l’école primaire / secondaire doit retenir qu’il était question au Rwanda des affrontements ethniques (Tutsis et Hutus). D’où on a qualifié lesdits affrontements de génocide (déstructuration méthodique d’un groupe humain.) Bien qu’il ait été démontré plus haut que les français n’avait joué aucun rôle dans la naissance de cette crise, il convient de rappeler également que le Cameroun compte plus de 200 groupes ethniques et aucun n’est en affrontement avec un autre dans le nord-ouest et sud-ouest de notre pays. La comparaison avec le Rwanda est donc complètement déplacée / hors-sujet. Certains acteurs de l’ombre font réellement du forcing pour tenter d’épingler la France quoi qu’il en coûte.

Un troisième tissu de mensonge.

Sur la résolution des crises au Cameroun

L’activiste s’emmêle malheureusement les pédales. Il évoque bien l’extrait de déclaration d’un camerounais qui pense que :» le Cameroun est un pays mature pour s’occuper de ses problèmes...nous avons vu ce qui s’est passé ailleurs et nous devons l’éviter ». Où est donc le lien avec la France ? Cette demande de résolution interne n’est-elle pas toujours le souhait des camerounais ? Le grand dialogue national convoqué en 2019 par le Chef de l’État renvoyait à la sortie de crise. La création des centres DDR pour le pardon de la nation et la réinsertion des égarés qui ont pris les armes fait également partie des solutions. Sans oublier le statut spécial et la mise en place de certaines institutions dans les régions du NOSO.Toutes ces mesures rentrent dans la résolution interne de la crise. La France partenaire du Cameroun n’at- elle pas raison d’encourager son ami dans cette voie ?

Est-ce un crime ? Nous pensons que non. Autre mauvais procès en sorcellerie fait à la France. Pour ce qui est du diplomate français S.E Christophe Guilhou. Le pseudo activiste doit le retenir une fois pour toute que tout diplomate a des missions précises qui lui sont assignées auprès du pays d’accueil. C’est le cas d’espèce. » L’activiste » n’est non plus le Président Macron qui seul décidera du moment de rappel ou non de son diplomate. Son intégration au sein de ce beau pays qu’est le Cameroun est remarquable. Avant lui, aucun Ambassadeur Français n’avait pénétré et travaillé autant dans notre pays. Le tour cycliste caritatif effectué avec succès par ce dernier il y’a un mois dans la région du Sud, montre que le plénipotentiaire du haut de ses 29 années de service a su par son altruisme et son travail au plus près de la population se faire adopter par elle à chacun de ses déplacements.

En parallèle, le Président Biya a accordé en très peu de temps plusieurs audiences au diplomate comme à aucun autre Ambassadeur dans le pays. En deux ans seulement l’Ambassadeur de France a fait un travail énorme au service de la relation bilatérale. Oui le Cameroun est une terre d’accueil où il fait bon vivre et non un « pays compliqué » comme veut montrer le pseudo activiste par un extrait d’une déclaration d’un présumé diplomate français dont lui seul connait la source, alors qu’il dit vivre en Europe. Est-il omniprésent, omnipotent (partout au même moment en Europe et au Cameroun) ? Impossible donc de faire consommer aux camerounais ce genre de mensonge. La France partenaire historique du Cameroun n’interfère nullement dans les affaires internes du Cameroun car, le Cameroun est un pays souverain et organise sa politique à sa guise, en consultant s’il le veut des amis.

Nous n’avons pas de solution miracle pour mettre fin à la haine profonde qui anime certains « activistes », mais il convient d’entretenir le débat et de veiller à ce que chaque affirmation soit appuyée par des arguments et des sources fiables. À chaque intervention française en Afrique survient une pluie de critiques quelques soient les conflits résolus. L’arrivée du Président Macron, la nouvelle ligne de conduite des diplomates français devrait nous interpeller. Ces derniers semblent désormais ne pas favoriser une intervention systématique. Nous ne pouvons pas accuser d’ingérence une puissance étrangère lorsqu’elle intervient, et demain l’accuser de comploter contre nous lorsqu’elle se garde d’intervenir. En ce qui concerne le Cameroun, il faudrait être de mauvaise foi pour ne pas saluer la position de la diplomatie française à travers son Président et son Ambassadeur Christophe Guilhou.