CAMEROUN :: Affaire Éric Christian Nya /Gaëlle:Le grossier montage pour détruire l'animateur vedette de la CRTV? :: CAMEROON

Nous vous promènons dans les dédales d'une histoire sentimentale à la limite des bonnes mœurs, et qui, défraie la chronique mondaine depuis plusieurs jours. Affaire...

Au commencement. Une bande audio abondamment partagée sur les réseaux sociaux, et dans laquelle on entend un échange au vitriol entre deux personnes. Gaëlle et Éric Christian Nya. « Je suis étonné parce que j’ai constaté que le téléphone a été bloqué. Vous pensez que c’est tout à fait normal d’être homosexuel au Cameroun et que cela ne peut pas être dénoncé ? (…) J’ai fait passer cela à la DGSN parce qu’au Cameroun, l’homosexualité est condamnée ", peut-on entendre Gaëlle.

Christian Nya écoute avec courtoisie son interlocutrice. Il lance tout de même un laconique limitant « d’accord ». Et Gaëlle de poursuivre : « Un homme qui demande qu’on la lui mette bien profond c’est un torchon». Eric Christian Nya reste silencieux. La dame déroule : "votre orientation sexuelle détruit la vie des gens. Vous savez que la plupart des homosexuels sont des sidéens. Cela veut dire que j’aurai pu me retrouver avec une maladie parce que vous êtes sans foi ni loi". La goutte d'eau a peut-être débordé le vase. Eric Christian Nya hausse le ton et précise : « Je n’ai pas de problème avec toi. Je ne comprends pas cet acharnement à travers ma personne ». Apparemment très remontée, Gaëlle ne lui accorde cependant aucun répit, et revient à la charge: « Vous avez été contacté par mon oncle pour animer mon mariage et quelques années après vous écrivez à mon mari que vous avez envie de vous faire baiser par lui ». Eric Christian Nya est poussé dans ses derniers retranchements, et donne pour la première fois des explications: « Je n’ai rien fait avec votre mari. Je n’ai pas de problèmes avec vous Gaelle ».

La suite de l'échange est un jeu de ping pong entre les deux interlocuteurs.

La diffusion de cette bande audio va susciter un tollé général au sein de l’opinion publique. Eric Christian Nya étant le présentateur vedette de l’émission Cameroon Feeling. Une émission diffusée sur les antennes de la chaine de télévision gouvernementale camerounaise, la CRTV, de 8h à 10h.

Seulement, le nouvel épisode d'Eric Christian Nya est corsé par un précédent. Il y a un mois, l'animateur de la CRTV était l’objet d’une controverse suite à l’interdiction de passage de l’artiste chanteuse Coco Argentée sur les antennes de la CRTV. Les détracteurs de l'animateur s'en sont donné à cœur joie, et profité pour lui taper dessus sur les réseaux sociaux..

Ses partisans ont, eux, penché pour la thèse d’un complot ourdi contre l'animateur. Une défense rendue précaire et vulnérable par la diffusion au même moment, de conversations supposées ou réelles entre Eric Christian Nya et le l'époux de Gaëlle sur le réseau social Facebook. Les captures d’écran qui remontent à 2017 sont épicées que l’entretien audio. On peut y lire : « je te suce bien à fond » : plus loin : « On ira au fameux bar » dit le mari de Gaëlle. Et Monsieur Nya de répondre : « Mais avec la vaseline ». Coup de tonnerre. Surtout dans un pays où l’homosexualité est condamné par l’article 345 bis du code pénal. Une abomination selon les Chrétiens qui, prennent appui sur la Bible.

UBUESQUE MONTAGE

Une fois mises en circulation, la bande audio et les captures d’écran suscitent des questions lucides et rationnelles. Eric Christian Nya n’est pas au Cameroun selon la chronologie des évènements insinués. Il est en vacances dans l’Etat du Maryland aux Etats-Unis d'Amérique depuis moins d’une semaine. A Yaoundé la capitale politique du Cameroun, l’information régale les internautes. Eric Christian Nya n'est pas encore au fait du buzz. Lorsqu'il sort de son sommeil, il est surpris de voir des centaines d'appels en absence, dont ceux de sa merveilleuse épouse, employée de la CRTV –Radio. Eric Christian Nya est enfin convaincu que le sort s'acharne sur lui, juste après le feuilleton Coco Argentée. Représailles ? De toute façon, nous confie l’un de ses amis de plus de 20 ans, "il n'aurait jamais voulu être le sujet phare des médias, avec un sujet aussi hideux et empreint d'une calomnie alimentée à une haine bestiale ". Et notre interlocuteur de poursuivre: " en une vingtaine d'années d'amitié, je n'ai jamais remarqué ou soupçonné une déviance chez Éric Christian Nya. Ce qu'on dit de lui relève du pur montage".

Sur le mariage de Gaëlle, Eric Christian Nya ne cache pas qu’il connaît et confirme avoir effectivement organisé son mariage. Il fait d'ailleurs savoir que la conversation audio rendue publique, remonte à près d’un an et qu’il n’avait plus des nouvelles de Gaëlle, même s'il était resté en contact avec son mari, « mais pas plus ». « Je suis une victime collatérale parce que la dame a des problèmes avec son époux et a décidé d’en finir avec ceux qui gravitaient autour de son époux. Mon malheur c’est d’être un visage connu », se defend-il. A la question de savoir ce qu’il a à dire des conversations rendues publiques, il répond : « Je ne sais pas ce sur quoi elles s’appuient. Les fameuses captures sont un montage. Je ne comprends pas ». Las d'expliquer, il préfère ne plus poursuivre la conversation.

LES VISAGES DU TRIO SENTIMENTAL

Qui est donc le couple qui forme avec Eric Christian Nya le trio au cœur du scandale ? GAËLLE ne mentionne nulle part le nom de son mari dans la bande audio. Il s’agit en réalité du couple Songue. GAËLLE et Serge SONGUE habitaient ensemble en région parisienne. Serge Songue est un militaire en service dans l’armée française et se trouve actuellement à Dubaï. Il est dit qu'il appartient à la loge des francs-maçons. Un cercle ésotérique et satanique. Cité dans cette affaire, il rejette tout catégoriquement.

Selon nos investigations, Éric Christian Nya et Serge SONGUE ne sont pas dit un seul mot depuis plusieurs mois. Mais curieusement en pleine tempête de l’affaire, Serge Songue dit à Eric Christian Nya : « Je t’avais dit de lui porter plainte ». C’est alors qu’on apprend que Gaëlle Songue a par le passé, pris langue avec d’autres amis de son mari. Mais, Serge Songue ne vit plus avec Gaëlle qu’il a quittée. Les deux conjoints sont en procédure de divorce. D’après lui : « Elle est malade. Elle est tarée. Ce n’est pas ma femme. Je suis désolé pour toi », dit-il.

Impossible de joindre Serge Songue qui se trouve à Dubaï. Il ne peuvent communiquer que par messages. A la question de savoir ce qu’il pense des conversations rendues publiques par sa femme Gaëlle, la réponse est sentencieuse : « C’est un montage et basta ». Puis précise par la suite : « Elle est incohérente. J’ai porté plainte pour agression contre ma personne ». Le couple Songue battrait donc sérieusement de l’aile. Et les deux sont séparés depuis des mois. Serge Songue révèle que la démarche de sa femme serait liée à un accouchement récent d’un fils prématuré le 31 mars 2021. En mai, Gaëlle Songue a d’ailleurs rencontré des assistantes sociales dans le cadre d’enquêtes suite aux signalement de son fils.

Nous apprenons que Gaëlle Songue est née le 18 mars 1985, et est convaincue de son côté, de la relation homosexuelle que son mari (bien que séparé mais pas divorcé) entretiendrait avec Eric Christian Nya. Elle est d’autant plus convaincue qu’elle a pris contact avec la femme d’Eric Christian Nya il y a quelques semaines pour la convaincre à son tour de l’homosexualité de son mari et de la relation qu’il entretient avec Serge Songue. Drôle de coïncidence, c’était en pleine tempête de l’affaire Coco Argentée à la CRTV. Bien qu’elle affirme l’avoir déjà contacté par le passé.

DES PLAINTES

En sa qualité de journaliste, Madame Nya prend l'attache de Serge Songue. Voici ce que le militaire français dit à la femme de Eric Christian Nya. Nous sommes le 11 juillet 2021 : " Je ne suis plus en contact avec elle. Ni moi. Ni ma famille. Elle est mentalement perturbée et elle risque de vous perturber si vous lui accordez ne serait-ce qu’un seul instant de votre précieux temps ». La journaliste à la CRTV ne mesure pas très bien ce qui se passe. Elle ne se doutait pas que le Tsunami s’abattrait sur son couple quelques jours après.

Que se passe t’-il donc dans ce trio ? Pour l’instant, Gaëlle Songue maintient la thèse de la relation homosexuelle entre Eric et son mari. Puisque selon elle, cela fait des années qu’elle a des soupçons. Eric Christian Nya et Serge Songue démentent formellement tout en parlant de montage. Madame Nya, désormais quatrième larron a pris fait et cause pour son mari. D’ailleurs dans un échange avec Serge Songue, elle le remercie pour ses conseils. Ce sera donc du côté de la justice d’établir les responsabilités et la vérité. Eric Christian Nya a engagé des avocats pour déposer une plainte dans les prochains jours à Paris et Yaoundé contre Gaëlle Songue. Parmi ses conseils : Me. Marie Claude Edjang, et Me. Calvin Job, tous deux avocats au barreau de Paris. Me.Calvin Job est actuellement en vacances au Cameroun. Serge Songue quant à lui revient de mission à Dubaï mardi prochain pour rejoindre Paris.

Gaëlle et le chantage de faire partir Éric Christian Nya de la CRTV

De source bien informée, Gaëlle Songue souffre de dépression et d'amnésie. Des conférences rapportent qu'elle ne se prive pas de dire qu'elle a des relations stratégiques à la CRTV, et qu'elle avait menacé Éric Christian Nya de le faire débaucher si jamais il n'acceptait pas de jouer un jeu qui lui permette de discréditer son mari avec qui elle est en procédure de divorce. Gaëlle avait déjà appelé l'épouse de Nya pour lui dire que ses connaissances haut placées à la CRTV, peuvent lui permettre de les mettre à la porte