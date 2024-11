CAMEROUN :: Éboulements meurtriers à Batouri : Maurice Kamto appelle à une action urgente :: CAMEROON

DECLARATION DE MAURICE KAMTO SUR LES ÉBOULEMENTS MEURTRIERS DU 21 AU 22 NOVEMBRE 2024 À BATOURI, DÉPARTEMENT DE LA KADEI, RÉGION DE L'EST

Le Cameroun vit un enchaînement de malheurs. Dans la nuit du jeudi 21 au 22 novembre 2024, suite à un premier éboulement survenu sur un site d'exploitation artisanale et anarchique d'or qui a englouti une première personne, un second éboulement s'est produit et a englouti quatre autres personnes qui tentaient, sans aucun moyen approprié, de secourir la première victime.

En mon nom personnel et aux noms des militants et sympathisants du MRC je présente mes condoléances les plus attristées aux familles des victimes.

J'invite les autorités compétentes à tout mettre en œuvre pour apporter assistance et soutiens divers aux éventuels blessés ainsi qu'aux familles durement éprouvées.

Après la tragédie de la falaise de Dschang qui a fauché la vie de nombreux autres compatriotes, ces éboulements survenus sur un site minier anarchique pose, en plus de la question désormais récurrente de la Protection Civile dans notre pays, celui de l'encadrement de l'exploitation artisanale des ressources minières par l'État.

Outre le Ministère de l'Administration Territoriale, le Ministère des Mines, de l'Industrie ne peut se murer dans le silence face à ce drame, qui soulève en filigrane le problème de la grande pauvreté qui frappe nos populations, en particulier autour des sites miniers.

Fait à Yaoundé le 25 novembre 2024

Maurice KAMTO Président National du MRC