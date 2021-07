CAMEROUN :: Financement des PMEs : on en reparle ! :: CAMEROON

Le Fagace(fond africain de garantie et de la coopération économique)et la chambre de commerce ont signé une convention de partenariat le 21 juillet dernier histoire de soutenir le financement des PMEs.

C’est en sa qualité d’organe de transmission entre les milieux d’affaires privés et les pouvoirs publics que la CCIMA (chambre de commerce, d’industrie, des mines et de l’artisanat) reçoit des soutiens multiformes du gouvernement. Ceci en raison des multiples défis de développement auxquels fait face le Cameroun. Il est question ici , de mobiliser des ressources financières en faveur des projets productifs dans l’économie nationale.

Ce qui fera dire à Christophe Ekeng, le président de la CCIMA que « Nous invitons donc tous les porteurs de projets, grands, petits à venir nous voir pour qu’on puisse étudier leurs dossiers et le présenter à la banque ». Une sorte d’appel lancé à tous les porteurs de projets.

pour Christian Amouo le responsable amorçeur d’IP (investisseurs et Partenaires),Il ne faut tout de même pas croire que tous les projets sont automatiquement financés. Il est clair que le processus de financement des projets qui se veut sélectif ne va toucher que les meilleurs .: « On va chercher les meilleures entreprises de chaque secteur pour pouvoir les accompagner dans leur croissance et leur développement » précisera t’il

En effet, la CCIMA s'engage, entre autres, à l'identification des projets bien structurés et porteurs pouvant bénéficier d'un concours du FAGACE et appuyer le FAGACE dans ses démarches de promotion et de communication autour de ses projets jugés opportuns pour le Cameroun.

Ceci cadre avec la principale mission de promotion économique de la CCIMA qui consiste à l'assistance et encadrement des opérateurs économiques, la facilitation des formalités de création d'entreprise, l'assistance et le conseil aux porteurs des projets, le renforcement des compétences, la promotion de l'innovation technologique, la mise en place d'un observatoire des PME, l'incubation de Start-up, la promotion des échanges internationaux, l'assistance en matière de recherche, le compagnonnage, etc.par l’accord signé ce jour, s'accordent à mener les démarches nécessaires qui permettront de réaliser l'ensemble des projets du FAGACE pour le Cameroun, à savoir : l'appui technique directe ou indirecte aux opérateurs économiques du secteur privé notamment des PME/PMI, la mise en place d'une ligne de garantie ouverte dans les livres des Banques locales désireuses, entre autres.