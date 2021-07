CAMEROUN :: Une thèse PhD sur le militantisme dans la diaspora sera soutenue le 12 juillet prochain :: CAMEROON

Le RDPC face au MRC et autres mouvements d'opposition

Voilà donc une thèse de Doctorat PhD qui sera soutenue le 12 juillet prochain à l'université de Yaoundé. Elle porte sur "le militantisme extraterritorial", mettant le RDPC face aux mouvements d'opposition.

Juste une remarque : depuis le temps du parti unique, et même avant, le RDPC CPDM Cameroun comme son ancêtre L'UNC, a organisé et structuré dans ses textes de base, les sections à l'étranger. Il existe même un Secrétariat national chargé des relations extérieures. Enseignant d'université et ministre délégué à la justice jusqu'au remaniement ministériel du 4 janvier 2019, le Professeur Jean Pierre Fogui est l'actuel titulaire du poste.

Bizarrement, "le militantisme extraterritorial" semble apparaître comme un problème pour le système politique camerounais depuis qu'une bonne partie des Camerounais résidant à l'étranger se mobilisent sous les bannières de l'opposition en général, du MRC Renaissance en particulier. Ce n'est pourtant pas nouveau. Puisque le mouvement indépendantiste incarné par l'UPC et des associations militant pour la libération du Cameroun et de l'Afrique avaient pignon sur rue dans la diaspora.

On suivra donc avec un intérêt renouvelé la thèse soutenue par le chercheur et les questions des membres du jury. Parmi ces derniers, certains semblent dire régulièrement que le militantisme dans la diaspora, extraterritorial donc, n'a aucun intérêt pour la vie politique nationale en ce que "c'est sur place que ça se joue". Entendez "sur le territoire national" physique. Vraiment ?

En tout cas, c'est la réaction la plus entendue dans l'actualité chaude du moment : la manifestation du 3 juillet 2021 à Place de la République de Paris réunissant en son absence, les soutiens les plus variés de M. Kamto, l'opposant le plus connu au régime en place au Cameroun. Surprenant non ?