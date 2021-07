MONDE ENTIER :: L’Angleterre face à l’Italie en finale de l’Euro 2020, en direct sur startimes :: WORLD

L’attente a été longue pour l’Angleterre. 55 ans pour être précis.

Dimanche, l’Angleterre jouera la deuxième finale de son histoire dans un grand tournoi, contre l’Italie pour l’Euro 2020. Le match sera diffusé sur StarTimes.

La dernière fois que l’Angleterre a joué une finale à Wembley remonte à 1966. Elle avait battu l’Allemagne 4-2 pour devenir championne du monde. Dimanche, elle cherchera à devenir championne d’Europe pour la première fois.

Pour parvenir jusqu’en finale, les Three Lions ont affronté une redoutable opposition en demi-finale contre le Danemark. Ce n’est que dans les prolongations qu’ils ont pris le dessus, grâce à un pénalty de leur capitaine Harry Kane.

L’équipe de Gareth Southgate est le favori du tournoi depuis son début et ses résultats sont impressionnants.

Le succès de l’Angleterre repose sur une solide défense, elle n’a concédé qu’un but lors des six matchs du tournoi, et sur un duo d’attaquants très dangereux, Harry Kane et Raheem Sterling.

Kane et Sterling sont aussi différents que complémentaires. Sterling aime dribbler et faire montre de sa technique quand Kane est un avant-centre puissant qui est un danger constant grâce à sa force et sa taille.

De son côté, l’Italie a gagné sa place pour la finale de dimanche aux tirs au but contre l’Espagne. En arrêtant le tir d’ÁlvaroMorata, le jeune gardien GianluigiDonnarumma est devenu l’homme du match.

La présence des Azzurrien finale est une surprise, l’équipe n’était pas considérée parmi les prétendants au titre, qu’elle a déjà remporté à une reprise par le passé.

Mais ses victoires contre les géants belge et espagnol lui ont donné toute légitimité pour cette finale.

Le sélectionneur Roberto Mancini est parvenu à bâtir une équipe dotée d’une forte cohésion et rassemblant des vétérans tels que Giorgio Chiellini (36 ans) et Leonardo Bonucci (34 ans) en défense à des jeunes attaquants fougueux tels que Federico Chiesa et Manuel Locatelli, chacun âgé de 23 ans.

Mancini s’est dit fier de ses joueurs. « Je pense que les joueurs et tous ceux qui ont travaillé avec nous ces trois dernières années méritent des louanges car cela n’a en aucun cas été facile.

« Personne n’aurait cru que nous pourrions y arriver et pourtant nous sommes en finale, nous sommes heureux pour les Italiens de partout. »

L’attaquant de la Juventus, Chiesa, ne s’est pas dit préoccupé par le fait d’affronter l’Angleterre à Wembley. « Nous devons seulement penser à nous, comme nous l’avons fait tout au long du tournoi. C’est ce qui nous a amené jusqu’ici. »

Les fans de football d’Afrique pourront voir le match en direct et en haute définition sur les chaînes sport de StarTimes.