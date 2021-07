CAMEROUN :: CARBURANT POUR CENTRALES THERMIQUE: ELOUNDOU ESSOMBA NE SAIT RIEN DES TRANSACTIONS FINANCIERES :: CAMEROON

Minfi - Eneo... Depuis quelques jours, l'affaire des milliards que verse le gouvernement camerounais à la société de production et de distribution d'électricité, Energy of Cameroon ( ENEO), sème force confusion au sein de l'opinion publique camerounaise.

Dans ce meli-mélo, un homme, une personnalité de haut rang, est injustement livrée à la vindicte populaire : le ministre de l'Eau et de l'Energie ( MINEE), Gaston Eloundou Essomba. Une chose qu'on trouverait d'emblée normale ; le ministère qu'il dirige depuis le 02 mars 2018, étant la tutelle de l'entreprise ENEO dont les actions sont réparties entre le Britannique Actis et l'État du Cameroun.

Enquête Selon une instruction du président de la République, Paul Biya, le gouvernement est tenu de verser 1 milliard francs CFA chaque semaine à ENEO, pour l'approvisionnement des centrales thermiques en combustibles. Chose qui selon le MINEE Gaston Eloundou Essomba, est respectée. Qui d'ailleurs pourrait l'accuser de mauvaise foi, étant donné qu'il ne saurait penser qu'il en soit autrement, vu qu'il s'agit des "très hautes instructions du chef de l'État". Le passage récent du MINEE devant les parlementaires pour les problèmes relevant de l'approvisionnement en eau et en électricité, a engendré une polémique qui voue injustement Gaston Eloundou Essomba aux gémonies.

Était en débat au parlement, l'approvisionnement des centrales thermiques du Réseau interconnecté Nord en carburant. Le MINEE a répondu que président de la République a instruit le gouvernement de verser 1 milliard à ENEO, ce qui selon lui, est exécuté. Seulement, selon certaines sources du côté d'ENEO que nous avons approchées, l'on n'est pas d'accord avec l'assertion du ministre Gaston Eloundou Essomba. Le membre du gouvernement avait ajouté devant les parlementaires que, le concessionnaire ENEO fournit un effort financier supplémentaire de 600 millions francs CFA tous les mois, pour pallier le gap nécessaire pour l'approvisionnement d'un mois des centrales thermiques en combustibles : 1 milliard 600 millions francs CFA par semaine. "Suite aux Très hautes instructions du Chef de l'État, la société ENEO reçoit 1 milliard de FCFA par semaine pour approvisionner les centrales thermiques en combustibles.

Par ailleurs ladite société fait un effort supplémentaire au niveau de sa trésorerie pour supporter un montant de 600 millions de FCFA, étant donné que le coût total du combustible s'élève à 1 milliard 600 millions francs CFA par semaine", a fait savoir le ministre de l'Eau et de l'Energie, lors de sa prise de parole au parlement, pour la session en cours début le 08 juin 2021. Selon nos confrères du journal économique EcoMatin, la société ENEO dont le directeur général Éric Mansuy était au parlement, ne se reconnaît pas dans la fréquence donnée par Gaston Eloundou Essomba.

A en croire le journal spécialisé dans les questions économiques et financières, ENEO reconnaît recevoir effectivement 1 milliard de francs CFA du gouvernement, "mais pas chaque semaine comme l'a déclaré le ministre de l'Eau et de l'Energie." L'entourage du top management d'ENEO avance sous anonymat que le membre du gouvernement ne s'est pas fait bien renseigner par ses collaborateurs.

Une mésentente qui laisse croire que Gaston Eloundou Essomba serait celui qui depuis des lustres, détourne les fonds que le gouvernement alloue à ENEO pour l'approvisionnement des centrales thermiques en combustibles. Toute chose qui nous semblant d'emblée irréalisable, nous a poussé à mener une enquête sur le sujet. ENQUÊTE De nos investigations, nous apprenons que, bien qu'étant la tutelle de la société ENEO, le ministre Gaston Eloundou Essomba ne sait rien des transactions financières pour ce qui est du virement de l'argent que le gouvernement accorde à ENEO pour l'approvisionnement des centrales thermiques en carburant. " Il s'agit d'un dossier Ministère des Finances - ENEO. Le Trésor public vire directement cet argent au compte d'ENEO. Le ministre de l'Eau et de l'Energie ne sait même pas quand ces virements d'argent ont lieu.

L'argent ne transite pas par le MINEE, encore moins par le compte du ministre. Le ministre n'a donc rien à voir dans ces transactions financières", nous confie sous anonymat, un haut cadre du ministère des Finances qui, s'étonne du reste qu'une telle insinuation est faite sur la personne du ministre de l'Eau et de l'Energie.

Peut-on conclure ? Il est fort possible que le ministre de l'Eau et de l'Energie, Gaston Eloundou Essomba ait déclaré de bonne foi que les "très hautes instructions du chef de l'État" sont respectées pour ce qui est des sommes à mettre à la disposition d'ENEO pour l'approvisionnement en carburant des centrales thermiques, sans que cela soit exactement tel qu'il a cru, relativement aux ordres du président de la République.

Mais selon nos enquêtes, il est avéré que Monsieur Eloundou Essomba ne sait rien desdites transactions, et qu'en aucun cas, il ne peut être objectivement être accusé de les détourner, dans la mesure où les fonds émanant du gouvernement via le ministère des Finances, sont directement versés à ENEO, par le Trésor public camerounais. L'argent est-il versé ou non chaque semaine à ENEO?

La réponse à cette question se trouve plutôt du côté du ministère des Finances ( Trésor public), et non du côté du ministère de l'Eau et de l'Energie qui, n'assure que la tutelle technique de la société Energy of Cameroon.

Il est donc temps de permettre au ministre Gaston Eloundou Essomba de travailler sereinement, lui qui, en toute honnêteté et lucidité, a commis ses services déconcentrés, de procéder à un examen minutieux du réseau électrique sur l'ensemble du triangle national. La mission s'est étirée de janvier à mai 2021; et de celle-ci, il demeure que les besoins en approvisionnement du courant électrique, sont encore préoccupants. Camer.be: Darren Lambo Ebelle