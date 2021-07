CAMEROUN :: La réouverture du pont de Ngueli relance l'économie locale :: CAMEROON

Les échanges commerciaux ont repris entre le Cameroun et le Tchad.

Ça circule sur le pont Ngueli. Fermé pendant plus d’un an pour cause de Covid-19, cet ouvrage de franchissement qui relie la ville de Kousseri à celle de Ndjamena, la capitale tchadienne, a été rouvert officiellement le 20 juin 2021. L'événement était présidé par le président du Conseil militaire de transition du Tchad, Mahamat Idriss Deby, en présence du préfet du Logone et Chari, Jean Lazare Ndongo Ndongo, qui représentait la partie camerounaise.

En cette matinée du 26 juin 2021, l’ambiance est toute particulière au niveau du pont Ngueli, du côté de Kousseri. Déserté par les usagers depuis le 18 mars 2020, date de la fermeture de la frontière avec le Tchad, ce lieu a renoué de nouveau avec son effervescence d’antan. Les usagers vont et viennent sur le pont. Alors que certains traversent pour aller du côté du Tchad, d’autres se pressent pour rallier la ville de Kousseri. Des mouvements se déroulent sous l’oeil vigilant des éléments de la police camerounaise postés à l’entrée du pont. Sur une distance d’environ 20 mètres qui mène au pont, des hommes, des femmes et même des enfants se livrent au petit commerce. D’autres s’activent à emballer des marchandises pour revendre au Tchad. OEufs, fruits, sachets d’eau, boissons gazeuses, des pâtes alimentaires, des sachets de whisky et d’autres produits constituent le contenu des cartons qui prennent la direction du Tchad.

«Quand le pont était fermé, je n’avais plus la possibilité de traverser et aller vendre mes bananes. Tout était bloqué. Mais aujourd’hui, Dieu merci, j’ai recommencé avec mon activité. La réouverture du pont est venue nous libérer du cauchemar dans lequel on vivait. Chaque matin, je me rends de l’autre côté pour vendre les bananes» se, réjouit Abdel, avec un sourire en coin. C’est le même sourire qu’affiche Adoum, détenteur d’un call box et Alhadji Adam, conducteur de mototaxi dans la ville de Kousseri. Pour ce dernier, l’ouverture du pont a fait augmenter sa recette journalière. «Nous assurons le transport des usagers de la ville pour le pont et nous prenons ceux qui sortent du Tchad, pour les amener en ville ou une autre destination en territoire camerounais. Il faut dire que depuis la réouverture du pont, ma recette a un tout petit peu augmenté. Je me retrouve à la fin de la journée avec 3000 ou 3500 FCfa. Pourtant, il y a plus d’un mois, je rentrais à peine avec 1500 FCfa», a fait savoir Alhadji Adam.

ACTIVITÉS FLORISSANTES

A Kousseri, la réouverture du pont Ngueli a relancé les activités économiques paralysées pendant plus d'un an du fait de la fermeture des frontières. Au marché central de Kousseri par exemple, c’est le temps des jours heureux. Des boutiques comme celle d’Ahmat et Moustapha Adoum, fermées de nombreux mois durant, sont de nouveau rouvertes et reçoivent des clients qui viennent du Tchad. Pour ces deux commerçants, les bonnes affaires ont redémarré. «Mes clients de Ndjamena ont recommencé à venir. J’ai déjà écoulé une bonne partie des marchandises que j’avais stockées dans le magasin. Ces marchandises évaluées à plus de 20 millions étaient composées de chaussures, de sacs à mains et d’habits. La chance que j’ai eue, c’est que ce sont des produits non périssables», a souligné Ahmat, très concentré à feuilleter son registre d’inventaire.

Chez Abba Kamssouloum, un autre commerçant rencontré au marché de Kousseri, la réouverture du pont est venue mettre un terme à une longue période difficile. Pour lui, la décision des autorités camerounaise et tchadienne à rouvrir la frontière est une véritable bouffée d’oxygène. «Mes produits, qui étaient à la merci des intempéries, trouvent déjà des preneurs. Même si l’affluence n’est pas encore de taille, il y a de quoi se réjouir. La situation, qui a duré plus d’un an déjà, avait paralysé nos activités. Aujourd’hui, c’est l’espoir qui renaît en nous», indique-t-il.

Il faut noter que la réouverture du pont Ngueli du côté camerounais est intervenue trois jours après la réouverture du côté du Tchad par les autorités tchadiennes. Cette mesure prise par les deux pays amis facilite la mobilité des personnes et les échanges commerciaux.