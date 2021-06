Dépenses somptuaires : Le cri de détresse des Camerounais :: CAMEROON

Parlement budgétivore, Parc automobile ruineux, Travaux publics surfacturés, Cérémonies dispendieuses, Bons de carburant exorbitants... La coupe est fatalement pleine.

La pratique des bons de carburant est une véritable gangrène qui fait florès dans l’administration au point de ponctionner chèrement le trésor public. Ces bons se distribuent par le truchement de toute l’administration, à partir du rang de directeur d’administration centrale. Et Dieu seul sait combien de directeurs peuplent chaque ministère avec ses administrations déconcentrées. L’échelle va du directeur avec un million de frais de carburant par an au Ministre Secrétaire Général de la présidence de la république qui cumule plusieurs centaines de millions, selon une radio émettant dans la capitale en passant par les ministres et autres directeurs d’établissements et entreprises parapubliques qui, inondés de carburants, distribuent les carnets de bons aux visiteurs et amis. Si l’idée de base est de faciliter le déplacement des hauts fonctionnaires, ces dépenses ne relèvent plus de l’entendement du commun des mortels quand bien même des réseaux de revente de ces bons sont ordinaires dans les stations-service.

Crédit automobile

En cette période de marasme économique, les élus du peuple avaient reçu un nouveau règlement qui améliorait leurs traitements matériels et financiers. Ils perçoivent désormais, à chaque fin de mois plus que 850 000 Fcfa ; une indemnité de 1,2 million de Fcfa à chaque député en guise de prime de session et un créait automobile non remboursable de 10 millions Fcfa. Pour les députés qui font partie du bureau exécutif de l’Assemblée nationale, le crédit automobile est quatre à cinq fois plus important soit une somme comprise entre 40 et 50 millions de francs CFA. Le président de l’Assemblée nationale a droit à 80 millions de Francs CFA, son premier vice-président et le secrétaire général ont, quant à eux, 70 millions avec en bonus pour tous, des bons de carburants. Le Sénat, calqué sur ce modèle, fonctionne au même régime. Pour des sénateurs sans charge, 1,6 millions Fcfa de salaire mensuel et 12 millions Fcfa l’an de crédit automobile. Le budget de fonctionnement des chambres est largement au-dessus de celui de cinq ministères réunis. En période de crise économique, il y aurait une place pour une petite ceinture au profit du peuple qu’ils représentent.

Cimetière

Voilà un cimetière dans lequel sont ensevelis les fonds publics. Un stylo à bille de 100 Fcfa coûte le triple du prix en vigueur dans nos marchés soit 300 Fcfa à l’État et une machette de 1 500 Fcfa est revendue à 10 000 Fcfa. La mercuriale des prix en vigueur dans notre pays après maintes réévaluations, demeure une aberration. Comme dans les travaux publics, les marchés publics de fournitures sont des véritables lits de gabegies. La faute n’est pas aux entrepreneurs vus de près, mais aux circuits de corruption qu’il faut engraisser. Et le prix du ciment alors ?? De la commission de passation de marché, à sa réception il faut graisser la patte, respecter les « bonnes » manières et, en fin de compte, faire ce qu’on peut avec ce qu’on percevra. Quand il faut rajouter la propension des marchés accordés aux amis, les traiteurs aux épouses et copines, on pourrait expliquer que les travaux mal exécutés soient en fin de compte réceptionnés. Et bien plus que toutes les autres sources, la mercuriale à elle seule, permettrait d’économiser des milliards.

Véhicules administratifs

Selon l’article 1er du décret 2001/927/PM du 18 Octobre 2001 fixant les modalités d’acquisition des véhicules administratifs et leur classification pour leur affectation, « Les matériels roulants ne peuvent faire l’objet d’une acquisition par les administrations de l’État que pour nécessité de service ». De son côté, le décret n° 002/CAB/PM du 17 mars 2004 relative à l’assainissement du parc automobile de l’État visait à contenir la forte tendance observée dans l’acquisition effrénée des véhicules administratifs de grand gabarit, sans rapport avec les besoins réels des départements ministériels en matériel roulant. On tombe des nues devant le florissant parc automobile de l’État. En 2013, l’opinion publique avait été choqué par un appel d’offre d’achat un véhicule de 90 millions au conseil économique et social, institution dont la raison d’être reste sujette à caution.

Faut-il emprunter une « Prado » de 80 millions pour partir de Bastos au ministère ? En 2004, on dénombrait déjà 10 000 véhicules administratifs au Cameroun. 10 ans plus loin, le nombre a quintuplé à environ 50 000. Il y’en aurait pour toute la famille au dédain des collaborateurs qui battent le macadam au quotidien : des véhicules onéreux frappés «CA » ou flanqués du vert rouge-jaune qui accompagnent les familles à l’église ou à la mosquée et même au village ; un autre assiste la belle-mère dans ses déplacements tandis que madame fait le marché avec un autre. Pouah! Les «Btp» au Cameroun constituent la niche la plus sévère du gaspillage. Sur la base des marchés de construction des infrastructures éducatives, deux salles de classes sont facturées à l’État du Cameroun à 18 millions de nos francs. Un bénéfice net pour l’entrepreneur de plus de 10 millions quand on sait que le bâtiment ne coûtera effectivement pas plus de 7 millions de Fcfa. Dans les travaux routiers et, selon le Conseil national de la route (CONAROUTE), le prix moyen du kilomètre de route bitumée au Cameroun est estimé à environ 205 millions de francs CFA.

Pourtant, ce même prix culmine à 100 millions Fcfa si on fait la moyenne en Afrique, soit la moitié du prix pratiqué au Cameroun. En Algérie, selon nos informations, le même kilomètre coûte 90 millions de nos francs. Les granulats représentent 25% du coût de construction d’une route alors que le Cameroun a des massifs volcaniques à tout bout de chemin.