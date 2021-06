UN MOTEUR A GAZ DANS UNE NOUVELLE USINE DE PÂTES AU CAMEROUN :: CAMEROON

Clarke Energy et INNIO Jenbacher sont ravis d'annoncer la mise en service réussie d'un moteur à gaz INNIO Jenbacher à haut rendement pour alimenter une nouvelle usine de pâtes A Douala, Cameroun. Le moteur installé est de type J320 alimenté au gaz naturel fournit une alimentation électrique résiliente à l'usine.

Le projet de cogénération (production combinée de chaleur et d'électricité, CHP) sera exécuté en deux phases. La première phase récemment achevée était l'installation et la mise en service du module conteneurisé, produisant une puissance électrique nominale de 1067 kW. La deuxième phase consistera à installer un échangeur de chaleur des gaz d’échappement pour récupérer la chaleur résiduelle des gaz d’échappement chauds pour générer de l’eau surchauffée à 130 ° C, qui sera ensuite injectée dans le process de la production de vapeurdu client pour purification.

Ce projet est une étape importante et un progrès significatif pour Clarke Energy après des acquisitions et des installations réussies de projets similaires au Cameroun, avec deux autres installations prévues pour le troisième trimestre 2021. Il est à noter que ces acquisitions ont permis à Clarke Energy d'accroître encore sa part de marché avec un taux de 100% au cours des trois dernières années.

La qualité de service fournie par l’équipe du service après-vente de Clarke Energy, qui intervient rapidement pour toutes les exigences de maintenance, a considérablement réduit les temps d’arrêt de l’usine. Les heures de fonctionnement les plus élevées du moteur génèrent des économies substantielles pour nos clients à Douala, au Cameroun, réduisant ainsi lecoût opérationnel global de l'entreprise.

Sahbi Amara, Directeur Afrique, Clarke Energy, a commenté : « Nous sommes ravis de collaborer avec nos clients dans le but de développer le potentiel de gas-to-power dans le pôle industriel énergivore de Douala. Ce moteur nouvellement mis en service s’aligne avec l’objectif de Clarke Energy afin de garder sa place en tant que leader mondial dans la fourniture de solutions de cogénération clés en main, dès les études de faisabilité jusqu’à la mise en service et puis la maintenance tout au long du cycle de vie de l’installation avec le support de nos équipes de service après-vente local. »

Theodore Muluh, Responsable Commercial Afrique, Clarke Energy a commenté : « Cet accord est mutuellement avantageux et nous sommes heureux d'avoir atteint cette étape importante au Cameroun alors que nous aspirons à développer nos activités dans la sous-région de l'Afrique centrale. Notre présence au Cameroun, où nous assistons à une croissance industrielle considérable avec des infrastructures énergétiques limitées, est une excellente opportunité pour contribuer au développement de projets combinés de chaleur et d'électricité à petite échelle en soulageant le réseau électrique public et réduisant ainsi les délestages.

Clarke Energy

Clarke Energy, une société du groupe KOHLER, est un leader dans l'ingénierie, la conception, l'installation et la maintenance des installations équipées de moteurs à gaz Jenbacher. Clarke Energy est le distributeur agréé d'INNIO Jenbacher dans 27 pays, emploie 1 200 employés sur ces territoires et a plus de 7 GW de moteurs à gaz INNIO Jenbacher installés dans le monde. Pour plus d'informations, visitez le site Web de Clarke Energy www.clarke-energy.com . Suivez Clarke Energy sur LinkedIn et Twitter

INNIO

INNIO est l'un des principaux fournisseurs de solutions et de services à base de gaz renouvelable, de gaz naturel et d'hydrogène pour la production d'électricité et la compression de gaz au point d'utilisation ou à proximité. Avec nos moteurs à gaz Jenbacher et Waukesha, INNIO contribue à fournir aux collectivités, à l'industrie et au public, un accès à une énergie durable, fiable et économique allant de 200 kW jusqu’à 10 MWe. Nous fournissons également une assistance tout au long du cycle de vie et des solutions numériques aux plus de 53 000 moteurs à gaz livrés dans le monde, grâce à notre réseau de services dans plus de 100 pays. Nous fournissons une technologie innovante tirée par la décarbonisation, la décentralisation et la numérisation pour aider à ouvrir la voie à un avenir plus vert. Basée à Jenbach, en Autriche, l'entreprise a également des activités principales à Welland, en Ontario, au Canada, et à Waukesha, dans le Wisconsin, aux États-Unis. Pour plus d'informations, visitez le site Web de la société à l'adresse www.innio.com . Suivez INNIO sur Twitter et LinkedIn .

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Tunisia –Anja Guerfala - Marketing Officer, Clarke Energy +21695999729 ; +216 71190006 ; anja.guerfala@clarke-energy.com

Clarke Energy et INNIO