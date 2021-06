CAMEROUN :: Douala célèbre l’enfant africain sous fond de sensibilisation :: CAMEROON

C’est le siège de L’ONG SOS village d’enfants qui a abrité certaines activités liées à cette journée

« Protéger chaque enfant contre les violences l’exploitation , les négligences et les abus: une priorité du gouvernement camerounais ». Tel est est le thème de la 23è édition de la journée de l’enfant africain.

Pour mener à bien cette célébration, mme Helene Bissombi déléguée régionale des affaires sociales pour le littoral a réuni les tout-petits de la ville de Douala au siège local de l’ ONG SOS VILLAGE D’ENFANTS à Yassa histoire de les entretenir et les sensibiliser sur les fléaux qui minent cette jeunesse.

« Il y’a une montée de la violence que nous observons tous et il est important que nous sensibilisons en attirant l’attention de tous les acteurs du développement notamment les chefs de communautés, les acteurs de la société civile et autres afin que tous le monde soit sensibilisé parce que quand on parle de l’enfant, on parle de l’avenir de tout un pays et personne ne devrait rester insensible face aux dangers qu’ils encourent » ces propos d’Hélene Bissombi traduisent à suffisance l’importance qu’elle donne à cette journée dédiée à l’enfant africain.

Il est clair que de plus en plus les enfants sont impliqués dans des affaires très peu reluisantes. Entre consommation des stupéfiants, pratiques sexuelles déviantes et violences physique ( phénomène des microbes). Il était vraiment opportun qu’à l’occasion de cette journée à eux dédié, que les tout-petits soient sensibilisés.

« Nous invitons les uns et les autres à dénoncer toute tentative de violences ou toute attitude néfaste vis-à-vis d’un enfant. Nous déplorons ces situations que nous voyons sur les réseaux sociaux où on voit images et on est convaincu que ce ne sont pas forcément des enfants qui filment tant d’horreur et ce sont les adultes qui nous les envoient sans se soucier de protéger ces enfants car au delà du buzz , il faut penser à protéger ces enfants » argumente Mme la déléguée des affaires sociales pour le littoral.

Au cours de cette journée, les enfants présents au siège de SOS village d’enfants ont reçu en dehors des conseils , des lots en matériel didactique des mains de Mme le déléguée qui leur permettront sûrement d’aborder la rentrée scolaire prochaine en toute