CAMEROUN :: Plan présidentiel reconstruction du NOSO: Paul TASONG met en œuvre la nouvelle stratégie :: CAMEROON

Plan présidentiel pour la reconstruction et le Développement du nord-ouest et du Sud-Ouest : Paul TASONG met en œuvre la nouvelle stratégie

Le Président du Comité de pilotage du Plan Présidentiel pour la Reconstruction et le Développement (PPRD), le Ministre Paul Tasong, a dévoilé un nouvel ensemble de directives visant à faciliter la mise en œuvre du programme auprès de la population de la région du Nord-Ouest.

Cela a été le thème d'une réunion qu'il a eue hier à Bamenda avec les principales parties prenantes. Cette sortie s'inscrivait dans des récents ajustements du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, le Chef Dr Joseph Dion Ngute pour accélérer la mise en œuvre du plan de reconstruction.

Parmi les changements importants, le Ministre Tasong a évoqué l'intégration de plus de partenaires de mise en œuvre. Il a également déclaré que la détermination à œuvrer au retour des personnes déplacées à l'intérieur du pays (PDI) dans leurs foyers était également importante. Il faut préciser que cette réunion était la deuxième session du Comité régional de suivi du PPRD-NW/SW. Les innovations sont contenues dans l’arrêté du Premier Ministre n° 075/CAB/PM/ du 30 juillet 2024 relatif à la réorganisation du Plan Présidentiel de Reconstruction et de Développement des Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Les acquis réalisés dans la région du Nord-Ouest.

Le président du comité régional de suivi du PPRD-NW/SW de la région du Nord-Ouest, le gouverneur Adolphe Lele Lafrique, qui présidait la réunion d’hier, a souligné que depuis 2021, lorsque la phase de mise en œuvre du PPRD a commencé dans la région du Nord-Ouest, 258 projets ont été réalisés, dont 38 en cours et deux suspendus. Le gouverneur Adolphe Lele L’Afrique a ajouté que de nombreuses personnes attendent encore davantage du PPRD pour lever la phase de la région et viser la cible par rapport à l’objectif du PPRD.

Moment charnière pour la reconstruction

La visite du ministre Paul Tasong intervient dans la foulée de la réorganisation du PPRD-NW/SW du 30 juillet 2024, qui a marqué un tournant crucial dans les efforts de redressement de la région. Le PPRD-NW/SW, une initiative gouvernementale lancée en 2021 pour faire face aux conséquences du conflit en cours, a joué un rôle déterminant dans la mise en œuvre de projets d’infrastructure et dans l’apport d’un soutien aux communautés touchées.

Objectifs clés Nouvelles directives

L’objectif principal des directives révisées, selon les responsables, est de créer un environnement plus propice au retour des personnes déplacées dans leurs villages. Cela implique : Renforcer la gouvernance locale : Le PPRD sera désormais mis en œuvre principalement par les autorités régionales et locales, leur permettant de répondre aux besoins spécifiques de leurs communautés. Promouvoir la cohésion sociale : Le PPRD continuera de favoriser la cohésion sociale et la réconciliation entre les différents groupes de la région. Faciliter le retour des personnes déplacées : Les directives soulignent l’importance de créer des conditions sûres et durables pour que les personnes déplacées puissent retourner chez elles. « …dans le passé, le PPRD n’avait qu’un seul partenaire de mise en œuvre qui était le PNUD mais aujourd’hui, le PPRD a la possibilité d’entrer en partenariat avec de nombreux autres partenaires de mise en œuvre qui sont : les collectivités territoriales, les missions et programmes de développement, l’Assemblée régionale, les préfectures et les préfectures sans exclure la société civile entre autres ainsi que les églises qui dès le départ ont aidé à la faisabilité du PPRD », a indiqué le ministre.

La deuxième innovation, a-t-il ajouté, est le fait que le PPRD dans son format initial se concentrait uniquement sur la première phase qui est la phase de redressement sous l’égide du PNUD et que maintenant le PPRD a la possibilité d’intégrer dans son champ d’action, une deuxième et une troisième phase de reconstruction et de développement des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le PPRD a également une mission précise qui consiste essentiellement à se concentrer sur la mobilisation de financements pour les projets clés de développement et de reconstruction des deux régions.

Le PPRD, par l’intermédiaire de son Unité centrale de coordination, a la responsabilité de s’assurer que les projets sont suffisamment mûrs pour que le lobbying soit mis en place pour mobiliser ces financements. Selon le ministre Tasong, « dans un délai très court, nous attendons avec impatience d’identifier les mythes au sein des entreprises agro-industrielles qui existent dans les deux régions afin d’identifier leurs besoins de financement à l’extérieur pour les accompagner dans l’acquisition des machines nécessaires à l’amélioration de leur productivité ». Approche collaborative Le succès du PPRD, a-t-il laissé entendre, dépendra de la collaboration entre les différentes parties prenantes, notamment les gouvernements locaux, les missions de développement, les organisations de la société civile et le secteur privé. Les nouvelles directives, a-t-il ajouté, encouragent une approche plus inclusive, impliquant toutes les parties concernées dans le processus de prise de décision. Financement, mise en œuvre Le PPRD, a-t-il également expliqué, a alloué des fonds importants aux projets de reconstruction, mais des ressources supplémentaires sont nécessaires pour répondre aux demandes croissantes. Le gouvernement, a-t-il rassuré, recherche activement des partenariats avec des organisations internationales et des donateurs pour combler le déficit de financement.

Défis et opportunités Malgré les progrès réalisés, la région du Nord-Ouest est confrontée à de nombreux défis, notamment l’insécurité persistante et la nécessité d’un développement à long terme. Cependant, les nouvelles directives offrent une voie prometteuse. En mettant l’accent sur l’autonomisation locale, la cohésion sociale et le retour des personnes déplacées, le PPRD vise à créer un avenir plus durable et plus résilient pour la région du Nord-Ouest. Le dévoilement des directives révisées du PPRD, ont déclaré les parties prenantes, représente une étape importante vers la reconstruction de la région du Nord-Ouest et la résolution de la crise humanitaire à laquelle sa population est confrontée.

En accordant la priorité au retour des personnes déplacées et en promouvant le développement durable, le gouvernement, a-t-on déclaré, espère créer un avenir meilleur pour tous.