Marché Financier : La COSUMAF met en garde contre les promoteurs de crypto-monnaie

Le régulateur cite une vingtaine de sociétés de placements financiers comme exerçant de manière illégale sur l’espace dont il assure le contrôle.

Les sociétés concernées opèrent pour la plupart dans la crypto-monnaie ou monnaie électronique. Global Investment Trading plus connu sous le nom de Liyeplimal, Highlife International Cameroon, Cameroon Invest, Sairu ou encore Mekit Invest. Il s’agit là des sociétés bien connues par le public à travers des publicités des taux élevés de gains et d’une vie de luxe affichée par les acteurs sur les réseaux sociaux. Près d’une vingtaine d’entreprises au total sont indexées par la Commission de Surveillance du Marché Financier de l’Afrique Centrale (COSUMAF). Cette dernière attire l’attention du public sur les produits d’investissement que proposent ces entités de manière frauduleuse.

Précisément, « la collecte irrégulière des fonds contre des titres de capital, des placements financiers et dans des biens divers (immobiliers, véhicules) avec des promesses de rendement allant de 100% à 500% de la mise initiale et dans les délais non raisonnables ». Peut-on lire sur le communiqué de la COSUMAF publié fin mai dernier.

En guise de sensibilisation des concernés, le régulateur rappelle que pour toute activité relative à l’appel public à l’épargne et des instruments financiers, il faut obtenir un agrément préalable de la COSUMAF après introduction d’un dossier de demande. Pour la gouverne du grand public, la commission attire l’attention sur le fait « qu’il n’existe pas de rendement élevé sans risque élevé » et recommande avant tout investissement, de s’assurer que la société dispose d’un agrément et d’un visa émis par l’autorité du marché financier. De même, glaner suffisamment d’informations sur ladite société avant de se lancer.