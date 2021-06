LE DOCTEUR PAUL FOKAM KAMMOGNE HONORE LE CAMEROUN EN GUINEE CONAKRY :: CAMEROON

Le docteur Paul Fokam Kammogne promoteur d'Afriland first Bank et du réseau MC2 a été décoré au grade de grand commandeur de l'ordre national et du mérite de Guinée Conakry.

La cérémonie de distinction a été présidée ce vendredi 11 juin 2021 par Alpha Condé Président du pays éponyme.

Lors de son discours pour la circonstance, le chef d'État de Guinée Conakry a indiqué que le Docteur Paul Fokam Kammogne est un acteur économique majeur qui contribue de façon exceptionnelle à la lutte contre le chômage dans son pays.