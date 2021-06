CAMEROUN :: FONDS COVID-19 : La gestion exemplaire du MINPMEESA :: CAMEROON

À ucun soupçon de malversation ne pèse sur la gestion par ce ministère du Fonds de solidarité nationale pour la lutte contre le coronavirus et ses répercussions économiques et sociales. Et pour cause, en la matière, Achille Bassilékin III s’est illustré par une transparence exemplaire. Avec la survenue de la pandémie du coronavirus en mars 2020 au Cameroun et son impact sur l’économie, le gouvernement a mis au point un Fonds de relance devant servir à la résilience économique et sociale.

Ce Fonds, doté d’une enveloppe financière de 180 milliards de FCFA, était principalement destiné à la résilience sanitaire, aux entreprises sinistrées par la Covid-19 et aux personnes vulnérables. Le MINPMEESA a bénéficié, dans le cadre de ce Fonds, d’une dotation de deux milliards de Francs CFA avec pour objectif de booster les activités des PME afin de répondre aux besoins du marché local fortement mis à mal en raison de la fermeture des frontières. Cette enveloppe était répartie ainsi qu’il suit : 1,5 milliard pour accompagner les PME à fort potentiels sinistrés, et 500 millions de FCFA pour les artisans et acteurs de l’économie sociale fabriquant les masques artisanaux et les gels hydroalcooliques.

Une opération marquée du sceau de la transparence Dès l’annonce de cette dotation, le ministre Achille Bassilékin III a mis en place une organisation et lancé un appel à manifestation, avec des conditions d’éligibilité précises, qui a permis de sélectionner en toute transparence, en ce qui concerne les PME sinistrées, 291 entreprises principalement dans les filières de l’agro-industrie (51,2%), de l’événementiel (18,9%), de l’économie numérique (9,3%) et des autres filières (textiles, cosmétiques, transformation du bois…). Les ressources allouées aux PME de l’agro-industrie représentent 56 % de l’enveloppe destinée aux PME à fort potentiel sinistrés, 17% pour l’événementiel et 8% pour l’économie numérique.

La liste des entreprises bénéficiaires est disponible depuis novembre 2020. Le MINPMEESA, qui a mené une enquête à cet effet, reconnait que « l’action du Gouvernement n’a pas été perceptible par les PME en raison du retard de la mise à disposition du Fonds de solidarité nationale pour la lutte contre le coronavirus et ses répercussions économiques et sociales, qui n’a pas été effective au cours du second semestre 2020 ». Il espère cependant que « les effets de ce fonds, dont les paiements des bénéficiaires ont débuté en mars 2021, pourront être perceptibles au cours du premier trimestre 2021 ».