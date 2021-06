CAMEROUN :: Déclaration MPDR Relative au braquage des bureaux du Contrôle supérieur de l’Etat: Un acte de guerre :: CAMEROON

Le MPDR, mouvement populaire pour le dialogue et la réconciliation, considère comme un acte de guerre d’une dimension criminelle incontestable, le braquage par des gangsters lourdement armés, des bureaux du Contrôle supérieur de l’Etat. On ne peut pas, on ne saurait, traiter l’affaire sous le prisme d’une banale incursion de bandits en quête de gains. Il faut une communication du Gouvernement.

Le MPDR estime qu’il ne s’agit ni des ambazoniens ni de Boko Haram, ni du BAS ni de quelques bandes de voyous et d’antipatriotes logés aux frontières, vivant en brousse ou plantés à l’étranger. Nous sommes en présence de délinquants radicaux en col blanc, déterminés à détruire la République au besoin, pour éradiquer toute preuve de leurs nombreuses malfaisances criminelles.

Le MPDR en appelle aux plus hautes autorités du pays, pour tout mettre en œuvre à l’effet de protéger la république, de protéger le patrimoine national et de préserver les institutions et les emblèmes.

Le MPDR rappelle clairement sa position. Nous défendrons la République, la nation, nos institutions et notre dignité, par tous les moyens et par toutes les voies, portés et motivés par nos seules convictions exprimées ouvertement et honnêtement dans l’unité et le consensus.

Le MPDR l’a dit, répété et réitéré : la République et la nation survivront à toutes les attaques, à toutes les tentatives de destruction et de dépravation, de l’intérieur comme de l’extérieur. Nous défendons et défendrons la vérité. Cassez les fauteuils, cassez les portes, cassez les coffres forts, brûlez les archives, incendiez les bâtiments et détruisez les ordinateurs, mais vous ne réussirez jamais à détruire la mémoire du peuple ni le souffle des patriotes.

Le MPDR l’a dit, prôné, ressassé et consigné à l’attention du plus haut des magistrats : Le Cameroun a besoin d’un Gouvernement de guerre, agissant avec une main de fer, et exécutant un programme en acier inoxydable. Ce n’est plus ni une affaire d’opposition ou de régime en place, c’est une question de reprise en mains et de survie, de manifestation concrète de notre dignité et de notre présence comme nation respectable dans le monde. Le pays a besoin d’un tournant radical pour embrasser enfin, le boulevard de la rédemption et du nouveau souffle. C’est la responsabilité du Président Paul Biya, Chef de l’Etat, Chef des Armées, Chef de l’a magistrature, Chef de la Diplomatie et père de la nation.

Le MPDR réitère, que le Président, homme réservé et sage, détient toutes les clés, contrôle tous les leviers et est l’unique guide à qui échoit la responsabilité de répondre aux attentes, de relever le défi. Le Président doit prendre des décisions fortes pour mettre fin à certaines gabegies, au laxisme, et au règne de certains collaborateurs proches ou éloignés, plus préoccupés de s’enrichir et d’enrichir leur famille qu’à faire sa volonté, qu’à appliquer son programme et qu’à exécuter ses instructions et recommandations suprêmes.

Le MPDR s’oppose et s’opposera avec force et énergie soutenues, aux intrigues, aux injures et aux haines que certains voudront construire de l’intérieur ou de l’extérieur, en profitant des actes malheureux, des fautes de gestion et des crimes de quelques commis de l’Etat véreux, que ce soit à propos des fonds COVID, des infrastructures sportives et autres.

Le MPDR continuera de dénoncer avec hargne, les violences contre les porteurs de la représentation de notre pays à l’étranger, et les attaques sauvages et injustifiées contre nos installations et structures diplomatiques, parce que le sort du Cameroun, le débat sur le Cameroun, la contribution à l’avancement du Cameroun vers et pour des réformes conséquentes très attendues, doivent avoir pour champ d’expression le territoire national et nulle part ailleurs.

Le MPDR ce faisant, ne s’alliera à personne ni à aucun groupe, structure directe ou indirecte de nature sectaire, voué à la protection des auteurs des actes criminels contre notre pays, ses institutions et ses dirigeants en poste.

Le MPDR reste, restera et demeurera un parti de dialogue, de réconciliation nationale et de rassemblement. La tolérance et le pardon auront cependant un prix, un prix élevé que chacun devra payer, tant le bilan de certains, les comportements de certains et leurs nombreux crimes, n’autorisent pas que tout soit balayé d’un simple revers de la main, et que les portes de la maison familiale s’ouvrent à tous, comme si le passé n’avait jamais existé, comme si la virginité était garantie.

Brûlez tout, mais la République restera debout, et la mémoire du peuple demeurera alerte. Ce n’est pas dans les ordinateurs du CONSUPE, ni dans les tiroirs d’aucun autre démembrement de l’Etat, que les archives des grands crimes parleront, c’est dans les têtes, les regards, les dénonciations et les vents qui soufflent et souffleront, que les grands témoignages sont consacrés et surgiront le jour venu./.