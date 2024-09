CAMEROUN :: Je reviens de Lobo :: CAMEROON

Commune de Lobo ; l’une des neuf que compte le département de la Lekie, région du Centre. Située sur la Nationale No 3, à environ 37 km de Yaoundé, capitale du Cameroun.

J’entends parler à la radio, à la télé et même de bouche à oreille. Mais je n’y étais pas encore arrivé. Hier, 7 septembre, j’ai décidé d’y faire un tour. J’étais avisé de ce que le village où j’allais exactement n’avait pas de réseau téléphonique. Mon informateur m’indique que je ne pouvais avoir le réseau qu’ayant passé plusieurs minutes à certains endroits.

Je me suis dit que c’est mieux ainsi. Je voulais être loin des réseaux sociaux, où la haine se cristallise et où des fausses informations et polémiques enflent autour des Lions indomptables, qui devraient entrer dans l’arène. C’est quand je retourne à Yaoundé que ma connexion Camtel passe et à l’instant même, l’arbitre du match Cameroun-Namibie mettait un terme à la rencontre soldée par une victoire des poulains de Marc Brys, un but à zéro.

Sans connexion téléphonique à Lobo, j’étais en connexion avec la nature. J’ai assisté au concert de musique des oiseaux avec une symphonie qui apaise ; j’ai écouté le bruit de l’eau qui ruisselle entre les racines échasses des arbres ; j’ai rarement entendu les moteurs de véhicules ronfler ; ah quel bonheur de humer le fumets de bâton de manioc propagé par les filets de fumée sortant des cuisines ; j’ai vu des familles aller et retourner des champs ; j’ai ramassé des gousses vertes contenant chacune deux nodules dures qui enveloppe l’épice appelée « njanssang ». Difficile de dire tout ce que j’ai vu et fait, ou ce que j’ai mangé et bu.

Pourquoi je suis allé à Lobo?

Je suis allé à Lobo rencontrer deux cinéastes : la scénariste et réalisatrice, Charlotte Virginie Ngo Manyo ; et le machiniste et décorateur, Pierre Aimé Tenze Tumbove.

J’ai ouïe dire que leur film, « Qui est mon père » dont le tournage a débuté en 2021 sort en octobre prochain. La comédienne et personnage dans ce film, Diallo Aicha Abdoulaye, m’a tenu la main pour me rapprocher de ce projet qui montre qu’il y a encore le cinéma au Cameroun. Ils m’ont fait goûter quelques extraits. C’est vraiment du lourd qui arrive.

Il est 15 heures. Le temps de rentrer a sonné. Le chauffeur, Bienvenu n’arrive pas. Nous ne parvenons pas à le joindre. Aucun réseau ne passe. Nous décidons d’engager la marche à pieds. Nous devrons braver les collines sous un soleil caniculaire. La sueur dégouline de nos visages comme le vin de palme, brassé et qui coule d’une tronc de palmier. Bienvenu arrive enfin quand nous avons fait la moitié du chemin (plus d’un km encore de l’autoroute Douala-Yaoundé ).

Je retournerai à Lobo. Car là il est dit : « on revient toujours à Lobo ».