L’Euro 2020 débute dans dix jours. Du 11 juin au 11 juillet, les 24 meilleures équipes européennes de football vont jouer un total de 51 matchs, jusqu’à trois matchs par jour pendant la phase de groupe.

Diffuseur officiel de l’Euro 2020, StarTimes retransmettra l’intégralité des matchs en direct et en HD sur ses plateformes de télévision et de streaming. Les matchs seront commentés en langues internationales (français, anglais, portugais) et locales.

Pour garantir que chaque fan africain puisse profiter de cette grande fête du football, StarTimes propose une large gamme de formules abordables.

Suivre l’Euro 2020 à la télévision

Les nouveaux abonnés peuvent bénéficier d’une offre spéciale Euro 2020. Le décodeur HD est disponible à 1.000 Fcfa (avec parabole offerte). L’abonnement au bouquet pour le premier mois s’élève à 10500 Fcfa, pour suivre tous les matchs du tournoi.

Les abonnés existants peuvent regarder tous les matchs sur le bouquet Smart à seulement 5.500 Fcfa le mois.

Pour plus de flexibilité, les abonnés StarTimes peuvent opter pour un rechargement mensuel, hebdomadaire ou journalier. Les abonnements hebdomadaires et journaliers reviennent respectivement à 1700 Fcfa et 550 Fcfa (Bouquet Smart) ; 3000 Fcfa et 1000 Fcfa (Bouquet Tout StarTimes).

Hervé Fabien MABOM, manager marketing de StarTimes, déclare : “Nous sommes impatients de retransmettre l’Euro 2020. Le tournoi va être palpitant avec certains des meilleurs joueurs et des meilleures équipes du monde qui participent.

« Les fans africains devaient payer des sommes importantes pour regarder les grandes compétitions par le passé. Ce n’est pas normal. En Afrique, le football devrait être accessible à tout le monde. C’est ce que StarTimes s’efforce de faire, afin que chaque fan africain de football puisse profiter de l’Euro 2020. »

Regarder l’Euro 2020 sur son téléphone

L’application de streaming StarTimes ON diffusera les matchs en direct et à la demande. Les fans pourront les regarder en définition standard, en haute définition (HD) ainsi qu’en ultra haute définition (UHD).

Chaque abonné StarTimes peut bénéficier de trois accès VIP à l’application dans le cadre de l’offre « 1 à 3 ». Ceci signifie qu’avec un abonnement StarTimes, il est possible de regarder des programmes sur quatre appareils différents simultanément.

Les autres utilisateurs StarTimes ON ont la possibilité de choisir parmi de nombreuses options, avec des plans mensuel, hebdomadaire et quotidien disponibles à partir de 300 Fcfa /jour.

« Avec toutes ces options, les fans n’ont plus d’excuse pour rater les matchs de l’Euro 2020 ! Cela fait un an qu’ils attendent ce tournoi et ils méritent d’en profiter dans les meilleures conditions possibles. » L’Euro 2020 débute le 11 juin à Rome avec le match Turquie-Italie.