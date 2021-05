Beaucoup d'argent coule au Cameroun dans le business politique. :: CAMEROON

Pourtant j'avais bien indiqué que j'ai été contactée pour jouer un rôle trouble dans ce combat.

Si on avait analysé ces propos sérieusement, personne ne serait surpris de ce qui arrive aujourd'hui...

Face au regard et à la pression de la communauté internationale, Yaoundé ne pouvait plus compter sur sa seule barbarie pour réduire une opposition, plus ou moins organisée mais déterminée, qui avait réussi à prendre le dessus sur le plan de la communication politique, mettant le régime sérieusement à mal malgré ses fausses apparences de sérénité.

Pour contourner cette difficulté, Yaoundé a opté depuis plusieurs mois pour une vaste opération de corruption d'un nombre important d'hommes politiques, de journalistes, d'intellectuels etc.

Beaucoup d'argent coule au Cameroun dans ce business politique.

L'objectif étant d'affaiblir la pression infernale qui a fait "vaciller" ce régime avec des manifestations au Cameroun comme à l'International et l'écho qui en était fait dans les grandes chancelleries.

Pour tout dire, le régime de Yaoundé jadis serein a tremblé de tout son corps face à une opposition qu'il feint de sous-estimer publiquement pour des besoins de communication. Mais qui en réalité est pris très au sérieux et est même craint pour ce qu'elle a déjà fait et pour ce qu'elle est capable de faire.

Donc, oui le régime de Yaoundé a tremblé de tout son corps. Les "chiens de chasse" et têtes grillées envoyés pour propager impunément le tribalisme et la haine dans l'espace public en sont la parfaite mesure. C'est un acte désespéré pour un régime acculé qui a désormais besoin de faire feu de tout bois pour retourner la situation. La preuve que ce régime est effectivement aux abois malgré sa fausse apparence de sérénité.

Croyez bien qu'un régime serein qui est sûr de sa force n'aurait jamais laissé prospérer le tribalisme et la haine dans l'espace public comme c'est le cas aujourd'hui au Cameroun. Il existe une loi qui réprime le tribalisme au Cameroun. Mais une loi que Yaoundé a choisi délibérément de ne pas appliquer. A-t-on encore besoin de vous expliquer le pourquoi ?

Je disais plus haut que Yaoundé a opté depuis plusieurs mois pour une vaste opération de corruption d'un nombre important d'hommes politiques, de journalistes, d'intellectuels ou de toute personne jugée apte à influencer l’opinion etc. L'objectif c'est de démobiliser l'opposition autour de Maurice Kamto qui est très redouté à Yaoundé.

Combien de personnes ont accepté de retourner la veste et de jouer le jeu du régime qui consiste à saboter la résistance en contre partie des "récompenses » ? Je n'en sais rien. Mais je constate des changements spectaculaires dans le discours d'un certain nombre d'acteurs de la scène politique Camerounaise, quoique minoritaires.

Des gens qui hier dénonçaient la barbarie ou la violence du régime tyrannique de Yaoundé en le qualifiant même de régime génocidaire en sont aujourd'hui à attaquer l'opposition sous le prétexte que ses partisans sont violents sur Facebook. Pendant ce temps, le régime génocidaire et barbare à soudain trouvé grâce à leurs yeux. Une incroyable incongruité qu'il faut être très naïf pour croire que c'est anodin, au regard de la stature des personnes concernées par ces nouveaux discours.

Bien-sûr il ne faut pas lier tous ces changements à la corruption. Mais il serait également naïf d'exclure la corruption. Puisque je vous dis que la femme qui écrit ces lignes aurait pu être de l'autre côté si elle était friande des faveurs.

L'opposition Camerounaise fait face à la trahison de quelques personnes sans personnalité en ce moment. C'est la preuve que Yaoundé a pris peur. De toutes les façons c’est tout à l'honneur de cette opposition que certains croyaient insignifiante et qui pourtant rythme la vie politique au Cameroun. Elle avance malgré les discours pessimistes faits sur commande.

Cette opposition est magnifique. Elle est puissante et sait qu'on ne peut pas gagner une "guerre" sans perdre quelques soldats au front. Même la puissante armée Américaine perd des soldats au front et connait de temps en temps de petite désertion dans ses rangs. Ce qui n'enlève rien à sa puissance.

L'opposition Camerounaise conduite par Maurice Kamto demeure puissante. Que quelques personnes soient sorties des rangs n'y change rien.

Les traitres trahiront toujours car c'est leur nature de trahir. Mais l'opposition ne reculera pas. Elle restera debout jusqu'à la fin de la tyrannie au Cameroun.

À méditer

Méfiez-vous des "amis" qui vous disent tout le temps que vous ne pouvez pas.... Les petits esprits ne font que cela. Les grands esprits vous font voir votre potentiel et font toujours ressentir que vous pouvez. Tenez à l'écart les gens qui freinent vos ambitions en vous présentant sans cesse le monde de l'impossible alors que l'être humain est doté des capacités infinies. Ce sont des ignorants.

Ne vous laissez jamais guider par l'ignorance et la haine. Aimez les gens sincèrement. La lutte pour la justice bénéficie d'une bénédiction divine. Elle est sacrée. La lutte pour la démocratie est juste et noble. La honte est donc du côté de ceux qui défendent la tyrannie. Si vous pouvez rêver des grandes choses pour le Cameroun, vous pouvez également les réaliser car vos capacités sont infinies.

N'entre pas en phase avec des vibrations pessimistes et médiocres. Soyez positifs. Soyez toujours positifs. Cette attitude est une source d'énergie vivifiante.

Surtout, resserrez les rangs. La démocratie triomphera fatalement. Bon début de week-end à tous. Je vous reviens dans une semaine

