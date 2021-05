CAMEROUN :: Election du Maire : Bangangté souffle le chaud et le froid. :: CAMEROON

Le feuilleton de l’élection du Maire de Bangangté va-t-il voir son épilogue ce jour ? Le Maire de la ville sortira t il des urnes ou du comité central de RDPC ? L’équilibre sociologique sera t il respecté ? Des questions et bien d’autres qui se posent au moment ou le conseil se réunit pour élire son maire.

Une affaire qui soulève des passions : celle de l’élection du maire de Bangangté. Les choses ont pris une tournure apres la fameuse réunion du 2 Mai au cours de laquelle dit on un Maire était sorti d’une élection : le conseiller Eric Niat, fils du Président du Senat Marcel Niat. Entre dénonciations, récriminations, soupçons de corruption, tout y est passé. Des camps se sont formés au sein d’un même parti politiques ; antagonistes. La lettre de Clobert Tchatat, chef de la délégation permanente départementale du comité central du Rdpc Nde adressée au préfet est venue mettre le feu aux poudres.

Que vient faire le préfet dans une affaire interne à un parti politique ? On a crié à tue tête. Le parti des flammes est ainsi rentré dans une zone de turbulence dans le Nde. On a vilipendé autant qu’on a magnifié Célestine Ketcha Courtès, Ministre de l’habitat et du développement urbain, ancienne maire et élite influente du coin. Une rencontre entre la Reine-mère Célestine Ketcha Courtès et son frère Éric Niat a eu lieu.

en présence des monarques et du chef de délégation Rdpc du Ndé, il filtre des explications de cette rencontre que Courtes n’est impliquée ni de loin ni de près dans l’imbroglio qui règne à Bangangté. Finalement, la reine mère a invité les parties à fumer le calumet de paix, et à mettre en avant la vision du Chef de l’État, S.E. Paul Biya chef de l'État qui aime le Ndé. Célestine Ketcha Courtès pourra t-elle stopper l'action des conseillers municipaux ? Wait and see...