CAMEROUN :: Note de clarification générale du MPDR à l’attention de tous les Comités populaires de Médiation :: CAMEROON

Il m’a été donné de constater que de nombreuses personnes, hauts responsables, membres ou simples sympathisants du MPDR, se sont octroyés la liberté de créer des Forums en usant du nom, des emblèmes ou du sigle du Parti.

Il m’a également été donné de constater, que des personnes, vraies ou fausses, se targuant de la qualité de membre du MPDR, pour s’impliquer dans des forums où l’injure, la promotion de la haine, la propagation de fausses nouvelles et la promotion négative de l’image de notre pays, semblent être la ligne directrice.

Aussi, je tiens à rappeler, que personne, militant et non militant, responsable ou pas, n’a le droit de créer un Forum en usant du nom du MPDR, sans un aval préalable du Président. Pour les Forums qui existeraient déjà, les initiateurs et promoteurs, devraient les dissoudre immédiatement.

Par ailleurs, les personnes revendiquant la qualité de membre du MPDR, sont instamment invitées de s’abstenir de tout discours déviant, des attaques personnes, du recours à un langage inapproprié contraire à l’esprit de tolérance du parti. Dans cette optique, il est strictement interdit toute immixtion dans les affaires des autres parties, même de relayer des informations les concernant pour autant que celles-ci soient négatives.

Le MPDR a pour ambition de rassembler et non de diviser, de promouvoir la tolérance et le pardon, et non de cultiver le dénigrement ou d’amplifier les malheurs d’un autre parti. Nous militons pour un dialogue et une réconciliation réelle et inclusive, selon notre profession de foi sacrée, et selon notre serment de patriotes soucieux de construire le Cameroun sans exclusion ni discrimination. Tout membre ne respectant pas cette ligne, sera automatiquement exclue par à une procédure simplifiée./.

Yaoundé, le 10 Mai 2021

Le Président, Médiateur Universel

SHANDA TONME