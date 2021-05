CAMEROUN :: En mai, fais ce qui te plaît ! :: CAMEROON

Je suis né un jeudi soir au cours de la cinquième période de l’an 1982. C’est pour cela qu’au mois de mai, je fais toujours ce qui me plaît…

En mai, fête ton anniversaire !

La seule fois où j’ai fêté mon anniversaire, c’était en 1995 et c’était ma tante Sita Thé’é (paix à son âme !) qui l’avait organisé. Elle l’avait jumelé avec celui de mon petit-frère qui est également gémeau comme moi, même s’il m’avait suivi deux ans plus tard.

Depuis lors, je n’ai plus jamais commémoré ma date de naissance. Puisque je me contentais souvent de méditer, de planifier une soirée romantique avec la fille dont j’étais amoureux à l’instant T, ou alors de partir boire quelques bières avec quelques amis. J’avais aussi commencé à publier mes meilleurs articles les jours de mon anniversaire depuis 2016, parce que je souhaitais vraiment partager mes sentiments les plus intimes. Et c’est pour cette raison qu’au mois de mai, j’écris toujours ce qui me plaît.

Il faut aussi que tu retrouves la paix intérieure

Moi j’ai retrouvé la paix intérieure car est-ce que je vous ai déjà dit que j’avais un problème ? Puisque je fais l’effort d’être moins gourmand, j’essaie de ne pas convoiter la femme d’autrui et j’essaie toujours de ne jamais être dangereusement ambitieux…

Ayez la paix intérieure ! Ne soyez plus jaloux, ni envieux. Ne vous laissez pas absorber par les difficultés que vous rencontrerez, ni par les nombreux concurrents que vous affronterez. Pensez d’abord positivement. Laissez-vous encourager par vos efforts et continuez à garder espoir. Calmez-vous, et respirez ! Car il y a un joli proverbe tibétain qui vous recommande de maîtriser votre anxiété : « Si ton problème a une solution, il ne sert à rien de t’inquiéter. Et s’il n’en a pas, t’inquiéter ne change rien ! »

En mai, pense à ton avenir

Depuis un certain temps j’ai compris que notre avenir restera toujours incertain. Car on peut très bien être très bien aujourd’hui, et puis être très mal le lendemain. On peut être très malade aujourd’hui et bizarrement en bonne santé le lendemain. On peut aussi devenir subitement riche, tout comme vous pouvez instantanément perdre toute votre fortune…

En mai, pensez à votre avenir ! Ne vous imaginez pas qu’il est déjà tout tracé ou alors que vous pouvez déjà vous décourager. Remotivez-vous ! Pensez à vos enfants. Pensez à vos projets. Organisez-vous du mieux que vous pouvez, et essayez de mettre toutes les chances de votre côté. Car on a beau épiloguer sur la prédestination ou le déterminisme de notre futur, mais moi je pense que nous nous construisons à chaque instant et à chaque seconde. Surtout au mois de mai où vous devez déjà commencer à y réfléchir…

N’oublie jamais les gens qui t’aiment

Arrêtez de vous focaliser sur vos ennemis au lieu de vous polariser sur les vraies personnes qui sont importantes. Arrêtez de dépenser bêtement sur les femmes qui ne vous aiment pas alors que vous avez vos tendres épouses, ou encore les mères de vos enfants. Arrêtez de disperser vos énergies inutilement pour de mauvaises causes, au lieu de profiter du temps qu’il vous reste à vivre pour choyer vos meilleurs amis, vos parents et aussi les braves Camerounais qui se battent encore pour notre pays.

Enlevez la haine de votre cœur ! Souriez ! Soyez positifs. Concentrez-vous sur les gens qui vous aiment. Ne gaspillez plus votre précieux temps en menant une existence qui n’est pas la vôtre. Profitez du mois de mai qui vient de commencer et qui vous apportera certainement la béatitude, pour vous réconcilier avec vos adversaires et surtout demander pardon aux innocents que vous avez eu à offenser…

Au mois de mai, faites ce qui vous plaît !

Donc je suis né le jeudi 27 mai de l’année 1982. C’est pour cela que durant cette période, je dis toujours ce qui est vrai.

En mai, fais ce qui te réconcilie ! Que ce soit la réconciliation nationale entre les tontinards et les sardinards, ou même la réconciliation familiale au sein de votre propre tribu. En mai, fais ce qui te nourrit ! Arrête d’avoir les longs yeux pour convoiter les portemonnaies magiques ou encore la facilité, mais concentre-toi plutôt sur ton travail et tu obtiendras tout ce que tu désires. Durant ce mois de mai 2021, ne te décourage pas ! Car la première qualité qu’un homme doit posséder c’est d’abord la persévérance…

Alors fête ton anniversaire, retrouve immédiatement la paix intérieure mais ensuite pense aussi à ton avenir. N’oublie pas les gens qui t’aiment comme ton meilleur ami Pierre La Paix Ndamè, avec qui tu partages régulièrement tes sentiments les plus personnels. D’ailleurs c’est pour cela qu’au mois de mai, moi j’écrirai toujours ce qui me plaît.