CAMEROUN :: Manquements graves au Ministère des Domaines: La Comicodi interpelle le Premier Ministre :: CAMEROON

GRAVES INQUIETUDES SUR LES AGISSEMENTS INCONTROLES DU MINISTRE DES DOMAINES, DU CADASTRE ET DES AFFAIRES FONCIERES. Monsieur Joseph DION NGUTE, Premier Ministre,

-Mise en danger des intérêts supérieurs de la nation et de la politique foncière

-Destruction volontaire, directe, explicite et radicale de l’image du pays

-Découragement des investisseurs étrangers et trahison subséquente des intérêts nationaux

-Incitation à la guerre civile et à la haine tribale, et remise en cause du droit de propriété

Monsieur le Premier Ministre,

En vous renouvelant mes compliments ainsi que mes encouragements citoyens, je me fais un devoir pressant de vous interpeller une fois de plus, sur les graves conséquences des agissements de monsieur le Ministre des domaines, du cadastre et des affaires foncières. La récurrence des actes totalement hors de toute logique et souvent à l’emporte-pièce, fait craindre que votre collaborateur soit dorénavant hors de tout contrôle. En effet il est devenu souverain et agit en véritable électron libre dans une république entièrement à part. De toute évidence le ministre obéit à une logique et à des stratégies destructrices qui ne sont ni le vôtre, ni celui du chef de l’Etat, et encore moins celui des attentes du peuple camerounais.

A ce propos, Monsieur le Ministre des domaines, du cadastre et des affaires foncières vient de poser un nouvel acte d’une rare tonalité irresponsable, en annulant le titre foncier de la société de nationalité anglaise British Tobaco, laquelle a longtemps été un acteur majeur de l’économie camerounaise avec la marque Bastos qui a donné son nom à un des quartiers chics de la capitale. Sous réserve de toute justification éventuelle de ce qui est traité de cabale par la presse nationale et internationale, je révèle pour votre souveraine et alerte intelligence, qu’il est notoire que nombre de décisions similaires du ministre, n’ont été motivées que par des combines tantôt fallacieusement ethniques, ou à l’occasion motivées par des hommes d’affaires cupides, voraces et insatiables. Les expropriations qui s’en suivent feraient donc automatiquement le bonheur de certains milliardaires et spéculateurs fonciers embusqués, et non pas des prétendues populations autochtones.

Ces agissements conduisent les observateurs, à conclure que l’Etat de droit serait en cour d’effondrement au Cameroun, ce qui est lourd de significations et d’implications au plan politique et diplomatique. AGISSEZ.

En tout état de cause il est urgent, non seulement de rappeler ce membre du gouvernement à plus de discipline, mais surtout de lui intimer l’ordre de rapporter sa décision concernant le terrain de BAT sans autre tergiversation. Un ministre ne peut pas transformer le domaine national en champ de manioc privé, et les droits de propriété des gens, personnes physiques et personnes morales, en simples acquis aléatoires.

Dans l’attente, je vous prie de croire, Monsieur le Premier Ministre, à l’assurance de ma très haute considération./.