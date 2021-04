CAMEROUN :: Ils exultent à la suite de leur condamnation :: CAMEROON

Tous émus, Hugor Alex Bell et Herman Kenvo Dongmo ne cachent pas leur joie à la suite de décision finale du juge. Ils sont condamnés à 10 mois d'emprisonnement fermes.

Accusés pour coaction de vol aggravé, les deux détenus ont déjà passé neuf mois entre les murs du « Kosovo », encore appelé prison centrale de Kondengui. Les faits se déroulent au mois de juillet 2020. Chauffeur de taxi, Bell Alex va porter un groupe de malfrats qui revenaient de leur opération. Selon ses propos, il ne connait pas les personnes en question.

Pris en course, il va faire son travail de chauffeur. Poursuivis par la police, le véhicule emprunté par les malfrats sera filé et ces derniers mis aux arrêts. Le groupe de malfrats est constitué de deux personnes à savoir Herman Kenvo Dongmo et un autre individu qui sera libéré au mois de décembre après une négociation avec l'enquêteur. Faute de moyens, Alex Hugor Bell et Herman Kenvo vont rejoindre les murs de la prison centrale de Kondengui. Ils seront auditionnés deux fois par le juge.

Au cours de la troisième audience ce 27 avril, ils ont été condamnés à 10 mois de prison et d’une amende de 36900 Fcfa.