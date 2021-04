CAMEROUN :: Xcape : Une solution pour sauver la peau d’ébène :: CAMEROON

C’est en tout cas une gamme de produits que Dr Edith Gibson propose sur le marché des cosmétiques en vue de permettre à tous de soigner et de protéger leur peau sans l’abimer avec des produits décapants.

« Black is beautifull ». Mais le faire admettre à la population camerounaise et surtout à la gent féminine relève de l’exploit. On a beau leur dire que « tout ce qui brille n’est pas or », difficilement ils l’admettent. Quand bien même il a été démontré qu’environ 27,8% de la population de la région du Littoral se livrent au décapage de la peau. L'Association camerounaise de dermatologie, dans son rapport 2020, révèle même que la pratique du décapage (blanchiment de la peau), malgré ses effets néfastes sur la santé, est malheureusement ancrée dans les habitudes qu’il devient difficile de produire l’effet inverse. Dans ce classement plutôt déshonorant, le phénomène est observable dans la ville de Kumba dans le Sud-ouest où 24,1% de la population est soumis à ce phénomène. Il en est de même pour Yaoundé 19,6%, Kribi 11,1% et Bangangté 10,3%.

Dans la perspective d’inverser la tendance et pouvoir ainsi aider les femmes et les hommes en général, à abandonner cette pratique tout en entretenant sa peau, Dr Edith Gibson, esthéticienne médicale, suggère Xcape : une marque de soins de la peau biologiques à base d'herbes locales qu’elle a mise au pied après sept (07) ans de recherche. L’objectif étant de permettre à chacun de combattre les effets dévastateurs de l'exposition aux rayons du soleil et de rester en bonne santé et rayonnant sans perdre les pigments du corps.

Pour ainsi dire ; Protéger leur peau et rendre les femmes au teint noir belle, c’est l’objectif que s’est fixé Dr Edith Gibson. La gamme de produit ainsi proposée est adaptée spécialement aux peaux riches en mélanine. « Mon objectif est d’offrir des produits de beauté et de qualité, pour traiter les problèmes dermatologiques spécifiques aux peaux noires tels que l’hyperpigmentation, les vergetures, sécheresse de peau », a-t-elle indiqué. Comme pour dire et faire comprendre à tous et surtout aux femmes que celles au teint clair ne sont forcément pas les plus belles.

Au-delà de l’effet « décapant », il s’agit pour Dr Edith Gibson d’éduquer sa clientèle qui devrait se recruter aussi parmi les hommes adeptes aussi à ces pratiques, au sujet des soins basics requis pour l’entretien des différents types de peaux.

Pour elle, un besoin de sensibilisation profond au sujet des dangers auxquels les populations s’exposent, est un impératif au regard des ravages observés.

Du coup, il devient intéressant de savoir qui est Dr Edith Gibson. D’origine camerounaise et de nationalité américaine, on sait qu’elle détient cette expertise après des études supérieures bien suivies en esthétique médicale.

Diplômée de la National Laser Institute, Edith Gibson est consultante internationale sur les questions de soins de la peau. Elle a décroché plusieurs prix de par le monde pour ses initiatives dans la recherche des solutions aux problèmes de la peau, notamment celui de la « Meilleure initiative » et du « Meilleur entrepreneur femme », décerné par la Communauté Africaine de l’Excellence ».

Bien en plus de cela, Dr Edith Gibson est également nanti d’un Phd en psychologie Industrielle de l’Université de Phoenix. Il y a donc lieu de lui faire entièrement confiance.