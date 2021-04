L’essor des jeux vidéo en Afrique :: AFRICA

Les jeux vidéo sont devenus ces dernières années l’industrie du divertissement qui engrange le plus gros chiffre d’affaires mondial. L’arrivée sur le marché de nombreuses consoles et l'apparition de studios créatifs venant de tous les continents ont développé un engouement international, faisant décoller la qualité narrative et technique des jeux récemment sortis.

L’Afrique étant le continent le plus jeune du monde, rien d’étonnant à ce que sa jeunesse fasse prospérer l’industrie vidéoludique, notamment grâce aux jeux sur mobile. On le sait, le continent devient de plus en plus fertile en termes de créations artistiques. On a vu de nombreux studios sortir des séries originales pour Netflix, ou encore briller dans les festivals de films internationaux. Partout dans le monde s’organisent des Festivals du Film africain tant l’offre d'œuvres de qualité est grandissante.

L’Afrique risque donc de se positionner, dans les années à venir, comme l’un des plus gros marchés du jeu vidéo dans le monde.

Le jeu mobile est en hausse constante

Quand on parle de jeux vidéo, il faut garder en tête que cette industrie se décline sur trois plateformes différentes. En effet, il existe des jeux sur ordinateur, des jeux sur console , et enfin des jeux sur mobile. C’est ce dernier support qui est le plus utilisé dans le marché vidéoludique, notamment grâce à sa facilité d’accès. En effet, on prévoit qu’en 2021, plus de 45 % des activités faites à la maison se feront sur nos téléphones.

Ces dernières années, l’essor de l’industrie des téléphones portables partout en Afrique a permis l’accessibilité du savoir, de l’information, mais également du divertissement. Malgré l’effort qu’il reste à fournir sur la qualité du réseau internet , la baisse des prix a nettement impacté la diffusion des smartphones sur tout le continent. L’Afrique a donc amorcé sa révolution numérique, principalement sur mobile et est en passe de devenir un marché particulièrement prometteur dans les jeux vidéo.

Des studios africains qui font leurs preuves

L'Afrique a toujours inspiré les créateurs de jeux. Nous pouvons citer par exemple l'Égypte antique, dont les grandes figures comme Ramsès ou Cléopâtre se retrouvent désormais dans de nombreux jeux de casinos ou en ligne et continuent ainsi de fasciner le grand public.

De nombreux studios africains ont donc décidé de mettre l’Afrique à l’honneur dans leurs créations. C’est le cas pour Kiro’o Games, un studio camerounais, qui a réussi une formidable levée de fonds en 2019 pour ses futurs projets, et qui s’est fait connaître sur la scène internationale à travers son jeu Aurion. Mettant en scène l’univers et les mythes africains, il est parvenu à conquérir un public de joueurs particulièrement friand de ce type de propositions artistiques.

Quant aux jeux mobiles, on peut citer en exemple Kissoro Tribal Game, qui s’inspire du jeu de société du même nom (variante de l’Awalé). Jeu de stratégie le plus vieux du continent africain, il s’apparente un peu aux échecs. À travers ce jeu mobile, c’est un magnifique hommage à une tradition ancestrale qu’a voulu rendre le Masseka Game Studio , et ce, avec succès puisque le jeu a déjà dépassé les 10 000 téléchargements sur le Play Store, avec de nombreux commentaires extrêmement positifs.

De plus en plus d’événements organisés

Les joueurs africains deviennent de plus en plus présents sur la scène de l’e-sport, notamment en Afrique du Sud et dans les pays du Maghreb. Les autres pays d’Afrique sont souvent absents dans les compétitions internationales qui se jouent sur ordinateur. Cependant, les joueurs africains arrivent en force dans les compétitions sur mobiles et commencent à y jouer un rôle majeur.

Malgré les contraintes d’organisation des événements liés à l’e-sport, de nombreuses initiatives voient le jour. Désormais, on dénombre quelques festivals sur le continent, comme le Festival de l’Électronique et du Jeu vidéo d’Abidjan ou encore l’Africa Esport Championship dans lequel les joueurs s’affrontent sur de gros titres comme FIFA ou League of Legends. Il y a fort à parier que ces événements se multiplieront dans les années à suivre, pour accompagner l’essor de l’industrie vidéoludique en Afrique.