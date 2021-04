CAMEROUN :: LES CONDOLÉANCES DE MARAFA HAMIDOU YAYA À LA FAMILLE DE GERMAINE AHIDJO :: CAMEROON

Madame AHIDJO, veuve du premier Président de la République du Cameroun, s’est éteinte cette nuit à Dakar. Je dis bien « éteinte », car elle portait dans son cœur la flamme ardente de l’amour de son pays, une flamme que presque quarante ans d’exil n’avaient pas fait vaciller, et que seule la mort a fait tomber.

Ce qui reste vivant au-delà de sa disparition, c’est l’exemple des qualités qu’elle a su incarner dans son fier combat pour le retour de la dépouille de son mari dans sa terre natale et pour la réhabilitation de sa mémoire, ainsi que dans sa digne résistance aux épreuves de l’éloignement de sa patrie. Un exemple qui éclaire le chemin que doit suivre notre nation : celui de l’unité et de la réconciliation.

À sa famille et à ses proches, j’adresse mes condoléances émues et reconnaissantes, auxquelles se joignent, je le sais, les Camerounaises et les Camerounais.

Ayons à cette occasion une pensée de gratitude particulière pour le peuple et l’État sénégalais, qui ont prêté hospitalité et soutien au Président AHIDJO et à son épouse. Leur exil n’en a pas été moins cruel, mais il en a été moins pénible.