Le Ministre de la Santé Publique, le Secrétaire Général et Mme le Délégué Régional de la Santé Publique pour le Centre ont été les premières personnes à recevoir, le 12 avril 2021, les premières doses de vaccin contre le Covid-19.

Sous une nuée d’objectifs de camera, le Dr. MANAOUDA Malachie accompagné de ses proches collaborateurs ont passé les différentes étapes inhérentes à la vaccination contre le Covid-19. Reçus sous la tente installée à l’esplanade du Centre spécialisé de prise en charge des patients atteints de Covid-19 (ancien Orca), le Ministre de la Santé Publique a eu un entretien préalable avec le personnel chargé d’enregistrer les données du demandeur dans un registre prévu à cet effet, d’établir sa carte de vaccination et de lui fournir le maximum d’informations au sujet de la dose de vaccin à administrer. Par la suite, Mme Alvine Micheline MVOOH a prélevé, à l’aide d’une seringue, la dose de vaccin contenue dans un flacon, puis l’a injecté dans l’épaule gauche du Dr. MANAOUDA Malachie. Après quoi, il a été demandé au patron du Minsanté de prendre place sur un siège pour un temps d’observation de 20 minutes. Pendant ce temps, Louis Richard NDJOCK, Mme Charlotte OMGBA Épouse MOUSSI recevaient à leur tour leurs premières doses de vaccin. Le chef de centre, le Dr. Hollong Bonaventure de l’annexe N°2 de l’hôpital central de Yaoundé dédié à la prise en charge de Covid-19 va prendre le relai, suivi de ses collaborateurs. Le coup d’envoi de la vaccination contre le Covid-19 venait ainsi d’être donné.

Le Secrétaire Permanent du Programme National de Vaccination a indiqué à nouveau que la cible prioritaire pour le démarrage de cette vaccination est le personnel de santé. Ils vont recevoir progressivement le vaccin Sinopharm dont 200 000 doses ont été réceptionnées le dimanche 11 avril par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement. SHALOM NDOULA Josué a par ailleurs annoncé l’arrivée de 400 000 doses de vaccin AstraZeneca le 17 avril prochain. Des négociations sont en cours pour l’obtention d’autres doses de vaccin afin d’atteindre une couverture vaccinale conséquente.

Peu de temps après, le Ministre va déclarer “Je me porte bien et j’encourage nos populations à se faire vacciner pour se protéger contre la maladie”. En début d’après-midi, le Ministre de la Santé Publique est allé à l’hôpital Gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé pour se rendre compte de l’effectivité du démarrage de la campagne de vaccination dans cette formation sanitaire. Séance tenante, le Directeur Général de l’hôpital, Mbu Robinson s’est aussi fait administrer une dose de vaccin. Les membres de la mission chinoise en séjour dans cette structure sanitaire n’ont pas hésité à dévoiler leur épaule pour profiter de cette opportunité de protection supplémentaire contre le Coronavirus. Le 13 avril 2021 le Ministre et sa suite se rendront à l'hôpital Central de Yaoundé et à l'hôpital de District de Bafia pour clore le lancement de la vaccination dans la région du Centre.