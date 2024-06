FRANCE :: Pierre De Gaétan Njikam président d'Efracam : l'homme aux parcours élogieux.

Né le dimanche 07 août 1966 à 10h10 à la Maternité de Kribi, il effectue ses études primaires et secondaires à l’Ecole Adventiste de Kribi, puis au Lycée de Kribi et au Lycée Général Leclerc où il obtient son Baccalauréat A4.

Titulaire de la Maîtrise de Droit public de l’Université de Yaoundé, du DEA de Droit public de l’Université de Bordeaux et du Diplôme de l’Académie Internationale de Droit Constitutionnel de Tunis, également titulaire d’un Executive MBA HEC Paris.

Après une expérience professionnelle d’Attaché de Groupe politique au Conseil Général de la Gironde pendant 8 ans, il rejoint le Cabinet d’Alain JUPPÉ à la mairie de Bordeaux, de 2008 à 2014, en charge notamment des Questions Africaines, des Politiques mémorielles de la ville de Bordeaux, de la Lutte contre les Discriminations, des Conseils consultatifs et du Dialogue interreligieux. De 2014 à 2019, il est élu aux côtés d’Alain Juppé, comme Adjoint au Maire, en charge de la Francophonie et des Partenariats avec l’Afrique, et également Maire-Adjoint du quartier Bordeaux Maritime.

En 2019, il devient par la suite 3ème adjoint au Maire de Bordeaux. C’est dans ce contexte que, s’agissant du Cameroun, il initie, notamment, le Partenariat entre la Ville de Douala, Bordeaux et Bordeaux Métropole. En 2019, il est nommé Vice-Président du Comité d’Organisation du « Sommet Afrique-France 2020 » à Bordeaux, finalement reporté en 2021 à Montpellier en raison du contexte sanitaire et du changement de Majorité municipale à Bordeaux. Depuis 2020, il est Conseiller Municipal et Conseiller Métropolitain de Bordeaux et exerce, à ce titre, diverses responsabilités :

Président de la Société Bordelaise des Equipements Publics – Expositions et Congrès (SBEPEC) ; Administrateur au Crédit Municipal de Bordeaux, et dans les Organismes de logement social « OPH Aquitanis » et « InCité Bordeaux Métropole » ;

Membre des Commissions « Finances » et « Développement économique et Emploi » à la Mairie de Bordeaux et à Bordeaux Métropole. Au plan professionnel, il est depuis 2017, Co-Fondateur et Directeur Général du « Fonds de dotation Pierre Castel – Agir avec l’Afrique », spécialisé dans le soutien à l’entrepreneuriat des jeunes dans les domaines de l’Agriculture et de l’Agro-alimentaire en Afrique.

Par ailleurs, outre le fait d’avoir fondé les « JNDA », Journées Nationales des Diasporas et de l’Afrique, qui réunissent tous les ans, depuis 2013, à Bordeaux, les grands acteurs politiques, économiques, universitaires, culturels et associatifs de la diaspora africaine de France, ceux du Cameroun et du continent africain, il a eu et continue à avoir divers engagements associatifs : Co-Fondateur du Club des Amis de la Culture du Lycée Général Leclerc Ancien Président du Club Unesco de l’Université de Yaoundé Membre du Bureau et Chargé des Relations institutionnelles et des Partenariats du CBSOA - Club Entreprises Bordeaux-Afrique de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux et Gironde.

Président Bordeaux-Sud-Ouest du « Cercle Jefferson » « US International Visitor Leadership Program » Président d’Honneur des Auditeurs de l’Académie Internationale de Droit Constitutionnel, vice président de l'association Efracam , actuellement président nouvellement élu de l'association Efracam.