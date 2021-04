CAMEROUN :: Morts en série des dignitaires du régime et la pandémie du covid 19 :: CAMEROON

Apres le cardinal Christian Tumi, le week end dernier a été marqué par la mort de plusieurs dignitaires du régime de Yaoundé et… La covid 19.

Ce que le journal Le Pelican paraissant à Yaoundé qualifie de «Week-end noir au Cameroun». Avant de citer, Du Sénateur Victor Mukete à l’écrivain Guillaume Oyono Mbia en passant par le Pr Gervais Mendo Ze, ancien Dg de la Crtv, Martin Aristide Okouda, ancien ministre des Travaux publics, la Princesses Rabiatou Njoya...elles sont nombreuses, ces personnalités qui ont impacté le quotidien du Cameroun et qui sont passées de vie à trépas au cours du seul week-end écoulé. Le journal Le Jour parle du « temps des grandes disparitions».

Ils sont pour la plupart originaires de la région du Sud Cameroun. Le journal Essingan, proche de cette aire géographique indique «Morts en série dans le Grand-Sud». Au cours de la même semaine, la grande forêt vient de perdre nombre de ses barons. Parmi les plus représentatifs : Gervais Mendo Ze, Martin Aristide Okouda, Guillaume Oyono Mbia, Patrice Menouna Ekani...

Au sujet du Pr Gervais Mendo Ze dont l’image en état piteux à l’hôpital central de Yaoundé a fait le tour de la toile avant de mourir, le quotidien le Messager exprime son dépit : «Ils l’ont tué...» et sort la bile, Sans cœur. Sans état d’âme. Sans pudeur. Sans pitié. Les damnés de la terre l’ont laissé entre les mains de la mort le 09 avril. La fameuse grâce présidentielle invisible... et s’insurge Qui osera danser sur sa tombe?

La pandémie du corona quant à elle, fait la résistance dans l’actualité. Cette fois sous forme de scandale sur la gestion des Fonds Covid-19. Emergence parle de «Sanglante bataille autour du contrôle de l’audit de 180 milliards» chez les membres du gouvernement. Le Secrétaire général à la présidence de la République et le Premier ministre à couteaux tirés.

Justement, au sujet des Enquêtes Judiciaires sur les fonds Covid-19, le journal Sans Détours pense que «Bertolt et ses mentors veulent ‘’liquider ‘les fidèles de Biya». L’enquête commanditée par le chef de l’Etat n’est pas encore ouverte que certains de ses ministres, parmi les plus fidèles, sont déjà jetés à la vindicte populaire. Une manœuvre qui trahit la perniciosité et la perfidie qui se cachent derrière les insipides accusations...

Face à la cacophonie et comme mesure transitoire, une Task-Forces à été créée à la présidence de la République. Le quotidien Mutations écrit que «Ngoh Ngoh, l’homme fort». Le Sg/Pr est le nouvel ordonnateur du Fonds spécial Covid-19. Il va coordonner la Task-force dédiée à la riposte contre cette pandémie, après celle de la Can, qui fait jaser au sein de l’opinion publique.

En attendant, Cameroon Tribune indique le passage à «La vitesse supérieure» dans la riposte contre le covid19. Pour le quotidien gouvernemental, En appui du dispositif de prévention et de prise en charge déjà en place depuis un an, le Premier ministre, Joseph Dion Ngute a réceptionné hier soir un stock de 200000 doses de vaccin Sinopharm, offert par le gouvernement chinois.