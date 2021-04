CAMEROUN :: Presby : Sur les chemins escarpés de la renaissance… :: CAMEROON

Réunis à Yaoundé vendredi dernier, les différents bureaux régionaux du Mouvement de la jeunesse du président Biya sont unanimes sur l’urgence d’enterrer la hache de guerre afin de bâtir un mouvement réformé et proactif, prompt à défendre les idéaux de démocratie et de paix, en ces temps où le Cameroun est secoué par des crises multiformes.

C’est en homme convaincu et déterminé que Léopold Ndjeme s’est présenté à la presse vendredi 26 mars dernier au siège de circonstance de la Presby sis au quartier Nkol-Eton à Yaoundé. Conscient que les batailles et des querelles de leadership ont mis du plomb dans l’aile de ce mouvement qui a été créé en 1996 avec pour but de matérialiser les idéaux de paix, de démocratie, de progrès social et d'intérêt général de son parrain Paul Biya, le président régional de la Presby-Littoral d’octobre 2011 à date, (après un séjour comme vice-président du même bureau les deux années d’avant), estime qu’il est plus que jamais temps de battre le rappel des troupes et emboucher la trompette de la réconciliation si on veut éviter le chaos.

Du haut de sa riche expérience dans l’administration et la politique, celui qui est par ailleurs ex grand conseiller à la Communauté urbaine de Nkongsamba de 2013 à 2018, Conseiller municipal tête de liste Rdpc de la commune de Nkongsamba 3eme de 1987 à 2013, puis de 2013 à 2018 et non moins ex secrétaire général de section Ojrdpc de Moungo-Nord, croit dur comme fer que ce n’est qu’au nom du rassemblement que la renaissance de la Presby sera possible. Face aux hommes de médias, l’homme a déroulé le projet de relance du mouvement de la jeunesse du président Biya qui s’appuie sur la participation effective des responsables des bureaux nationaux, régionaux et départementaux quoique certains ayant été déchus.

Redorer l’image erronée

Que retenir de ce volumineux document semblable à un Plan Marshall ? Sur le plan stratégique, ledit projet s’articule autour de l’organisation des concertations sectorielles devant conduire à la tenue d’une assemblée générale extraordinaire à Yaoundé ou Meyomessala avec pour objectif de mettre sur pied une gouvernance transitoire avec un cahier de charge précis. Il s’agira également de «faire une tournée nationale pour le renouvellement et le rajeunissement des structures dirigeantes au niveau régional et départemental. Au cours de ces tournées, nous ferons une sensibilisation ciblée et la mobilisation des jeunes pour un soutien accru aux actions gouvernementales », explique Léopold Ndjeme, convaincu qu’il est temps de redorer l’image erronée du mouvement Presby « en instaurant un processus d’information et de formation continue, reconstituant en structurant notre réseau informationnel et nos cellules de veille ». Le plus important ajoutet- il, sera de tenir une assemblée générale ordinaire à l’issue de la période transitoire.

L’appui du gouvernement attendu

A cette batterie de propositions urgentes, vient se greffer des textes réadaptés au contexte de décentralisation avec des modifications majeurs telles : la suppression des bureaux régionaux qui seront remplacés par des coordonnateurs régionaux nommés par le bureau national après avis du conseil consultatif et stratégique. Mais également, le renforcement des missions de proximité des présidents départementaux et d’arrondissements. « Une gouvernance renouvelée, loyale et éthique tant au niveau du bureau national que des structures décentralisées et la confiance retrouvée et la reconnaissance du mouvement dans ses prises de positions sur les grands sujets de société », soutient-il.

Pour y parvenir, la Presby a grand besoin d’un appui du gouvernement en ce sens que l’avis favorable au projet nécessite un mandat et des missions précises, s’agissant d’une activité devant couvrir le territoire national. Il s’agit aussi de l’appui administratif indispensable pour introduire le bureau national auprès des gouverneurs et préfets lors de notre grand déploiement national. Rendez-vous le 3 avril prochain pour la mise sur pied de la nouvelle équipe qui prendra les commandes. On attend !