CAMEROUN :: ACTIVITÉS DES BOULANGERIES ET SUPERMARCHÉS : ARNAQUE À CIEL OUVERT :: CAMEROON

Dans un monde où la publicité est régie par une organisation juridiquement bien structurée permettant aux entreprises d'assurer grandement leur visibilité par des supports légaux bien connus, l'on se rend compte au 21e siècle qu'il existe encore des sociétés qui piétinent les droits et intérêts des consommateurs.

Dans la quasi-totalité des supermarchés et Boulangeries exerçant dans les grandes villes du pays, les sachets plastiques publicitaires estampillés aux couleurs de l'entreprise ne doivent pas être facturés aux clients. Il faut débourser minimum entre 50 et 100 FCFA de frais d'emballages lors d'une opération d'achat. Attendu que c'est le consommateur qui véhicule le support contenant ces messages publicitaires généralement présents sur ces sacs plastiques, ces sachets devraient inéluctablement constituer un cadeau de l'entreprise aux clients.

Malheureusement, dans un contexte où la corruption et les pots de vins détiennent la palme d'or, et provocant par conséquent une normalisation des écarts, on comprend pourquoi de multiples actions conjointement menées par les Organisations de Défense des Intérêts des Consommateurs et la Fondation Camerounaise des Consommateurs dans ce sens sont toutes vouées à l'échec.

Au regard de ce qui précède, il y va de la vigilance des consommateurs afin de protéger au mieux leurs intérêts, d'exiger (si emballage facturé) à chaque opération d'achat un sachet plastique biodégradable neutre. À défaut, la gratuité de ces supports publicitaires.