CANADA :: Pr. Dr.Emmanuel Kengne:Mangeli Yacouba m'avait obligé de baisser à 12 la note de 17/20 d'un étudiant

Mathématicien-Physicien, le Pr. Dr. Emmanuel Kengne, est Professeur Associé à l'Université du Québec en Outaouais (Canada), Chercheur multidisciplinaire, Associé à l'Institut de Physique de l'Académie des Sciences de la Chine à Beijing, et Professeur Titulaire à Zhejiang Normal University (Chine). Il est le 1er invité de notre émission portrait sur Diaf-TV.

Une émission au cours de laquelle il est revenu sur son parcours durant le secondaire et l'université au Cameroun. Mais surtout sur les déboires que subissent les camerounais former à l'étranger et désireux de rentrer mettre leur savoir-faire au profit de leur pays.

Son récit ne se raconte pas. Il s'écoute.

Ci-dessous, l'intégralité de ce bel et long échange avec notre invité qui intervenait depuis la chine.