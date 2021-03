CAMEROUN :: UN HOMME INTERPELLÉ POUR AVOIR BATTU À MORT SON FILS DE 11 ANS A DSCHANG :: CAMEROON

Guy Bertin était activement recherché par la police depuis quelques jours pour avoir tué son fils à cause d’un doigt de banane.

Le présumé meurtrier de Wilson âgé de 11 ans a été appréhendé dans sa course à Mutenguené dans la région du sud-ouest. cet homme avait infligé une correction violente à ses 4 enfants. Il les accusait d’avoir dérobé quelques doigts de banane gardés pour tendre ses pièges à rats. Malheureusement le petit à succombé à la torture.

La scène tragique s’est produite le 14 mars dernier à Foreke à Dschang dans la Menoua (région de l’Ouest). Après son forfait, l’homme a pris la poudre d’escampette, non sans avoir annoncé la mort de cet enfant à sa femme.

La maman de l’enfant relate la scène horrible. «Mon mari est rentré à 1h du matin, il est allé regarder son piège. Là où c’était posé, il y avait les peaux de banane là-bas. Il m’a demandé, je lui ai dit que je ne connais pas. Il dit qu’il va réveiller les enfants et ils vont lui dire qui a laissé les peaux de banane. J’ai dit qu’il faut attendre le matin. Il a refusé, a réveillé les enfants et leur a demandé. Les enfants ont dit qu’ils ne savent pas celui qui a mis. Il a dit : dans ce cas, je vais vous bastonner comme cela se doit ici à la maison. Vous allez me dire la vérité», raconte en larmes Rose Nguefack, la mère de ces enfants.

C’est ainsi que l’homme tout furieux s’est dirigé dans la chambre des enfants et les a réveillés. Il a détaché les cordes de sa moto, déshabillé et ligoté ses 4 enfants avant de les passer à tabac. Guy Bertrin a pris le soin de verrouiller toutes les serrures de la maison, a mis les clés dans sa poche avant de commettre l’acte violent sur sa progéniture. La maman ne pouvant pas supporter les cris de détresse de ses enfants, s’est mise à crier et appeler au secours. Mais elle a été stoppée à son tour par son époux.

«Quand j’ai crié, il m’a aussi donné les coups de fouet et de machette et dit madame allez vous coucher dans votre chambre. Après il a détaché 3 des 4 enfants leur a demandé d’aller se laver et dormir», raconte Rose.

Guy Bertin libère trois des enfants, mais laisse le petit Wilson ligoté. La maman parvient à ouvrir la porte et amène deux de ses enfants, toutes des filles et grièvement blessées à l’hôpital. Et au petit matin, son mari vient lui annoncer la mort de Wilson.

«Celui qui est mort est resté attaché. Comme il avait déjà arrêté de fouetter les enfants, il est allé se coucher. J’ai constaté qu’il dormait profondément, c’est où j’ai fouillé ses poches, j’ai pris les clés, ouvert la porte. J’ai amené celle qui était trop souffrante à l’hôpital, le matin aux environs de 7h, il est venu me dire, madame, ton cadavre est à la maison tu peux aller l’enterrer».

Il annonce donc le décès de cet enfant et prend la clé des champs. La dame avise la police qui lance des recherches pour l’appréhender. Ce 19 mars, le présumé assassin a été interpellé à Mutenguené et placé hors d’état de nuire.

Il dit avoir puni ses enfants comme son propre père le faisait à son endroit.