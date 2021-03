CAMEROUN :: Sdf : Le parti aux bords du gouffre :: CAMEROON

Les tendances à l’intérieur du Social democratic front (Sdf) dénudent la formation de Ni John Fru Ndi en mille morceaux.

On dirait un verre tombé sur les caillasses. En réalité les slogans, les couleurs et les idées du Sdf valent peu ou rien du tout. La trivialité ne trouve aucune exagération au sein de la formation politique de Ni John Fru Ndi qui n’existe que de nom actuellement. Joshua Oshi et Jean Michel Nitcheu ont bien décidé de faire de l’entité un ring politique où tous les coups et les mots sont permis. “ Joshua Oshi est un escroc. Il a reçu beaucoup d’argent de Yaoundé pour vendre les populations”.

Qui ne dit rien consent ? L’attaque de Jean Michel Nitcheu semble ne pas trouver de contradiction tant les amitiés de Joshua Oshi pour le régime de Yaoundé restent un secret de polichinelle. Le Sdf divisé ne sait plus à quel saint se vouer. Les belligérants en interne ne s’écoutent pas, ne s’entendent pas naturellement et ne se parlent pas. L’arbitrage du Chairman Ni John Fru Ndi n’a pas suffi pour apaiser les tensions entre ses deux militants tous députés. Mais dans le jeu politique Joshua Oshi tente tant bien que mal de critiquer le système or son rival Jean Michel Nitcheu va droit au but. Il dénonce cruellement le gouvernement au point où les uns le traitent de militant du MRC sans qu’il ne se résigne de cette qualification “ au lieu d’être traité de proche du RDPC”.

Deux tendances évoluent peut- être malgré elles dans un même groupe. Qui pour arbitrer le match de la même équipe rivale ? Ni John Fru Ndi sans force a usé des conseils mais sans puissance réelle. Joshua Oshi, Jean Michel Nitcheu le premier, ami du système et le second conservateur de l’idéologie social démocratique se livrent dans une lutte acharnée. Populiste et plus ou moins proche des populations Jean Michel Nitcheu a fait de la guerre dans les régions du Nord-ouest et du Sud-Ouest son point focal tandis que son adversaire surfe sur les morts.

On redoute davantage une scission officielle du Sdf partagé entre les deux camps. Le cas de l’Union des populations du Cameroun (UPC) rappelle l’émiettement du parti d’Um Nyobè, d’Ossendé Affana, d’Ernest Ouandjié, de Félix Moumié en une myriade de partis qui se défendent la doctrine nationaliste mais sans dialogue des acteurs. Tout compte fait le Sdf court vers sa chute tout comme l’UPC. Ainsi le RDPC et son principal challenger le MRC se retrouve au centre du jeu politique.