L’un est président de la chambre haute et l’autre de la chambre basse du parlement Camerounais. C’est connu, ils sont tous deux malades et absents de l’ouverture des sessions du parlement depuis le 11 mars. Seront-ils reconduits au perchoir ? Le débat est sur la place publique.

Sur la question, Cameroon Tribune, le journal à capitaux publics reste plutôt prudent. Au sujet de l’Election des bureaux au Parlement, «C’est imminent» Pour le journal, Une réunion convoqué ce jour au Comité central entre les parlementaires Rdpc et l’état-major du parti devrait être le déclencheur de ce processus tant attendu depuis l’ouverture de la session. Cependant que Le courrier du Cameroun pense que « Le renouvellement des bureaux de ces deux chambres du parlement sera la principale attraction de cette session fort courue. Selon nos informations, Marcel Niat Njifenji et Cavaye Yeguie Djibril devraient être respectivement reconduits comme Présidents du sénat et de l'assemblée nationale »

On les connait au perchoir depuis de longues dates ; 28 ans pour Cavayé et 8 ans pour Niat. Une longevité qui, selon le quotidien La Nouvelle Expression « agace » Et pour cause, Niat est « très malade, c’est connu de tous. Peut-être ce que beaucoup de ses compatriotes ignorent, c’est qu’il ne tient presque plus debout. Donc, tenant compte de son état de santé qui va de mal en pis, il est mieux pour lui de rester alité » Comme le revele le journal en ligne www.camer.be. Cavayé quant à lui s’est assuré, contre toute éventualité une pension à vie. Jeune Afrique indique que « Cavaye Yéguié Djibril n’entend pas quitter le perchoir, même si les couloirs du palais d’Etoudi bruissent des rumeurs de sa disgrâce. Excédé d’être donné partant à chaque début de législature, il a pris soin, dans un arrêté signé en 2005, de s’accorder une pension à vie non imposable de 18 millions de F CFA par an, soit 1,5 million de F CFA mensuel »

En attendant, au sommet de l’Etat, ca se bouscule au sujet de la Succession du locataire d’Etoudi. Un mouvement Frankiste est né, qui present Franck Biya, le fils de Paul Biya comme l’homme de la situation. Le journal Défis Actuels s’interroge : «Qui se cache derrière le mouvement Franckiste?». Lancé il y a quelques jours, ‘’le mouvement citoyen des Franckistes pour la paix et l’unité du Cameroun’’(MCFP) a pour objectif de soutenir la candidature de Franck Emmanuel Biya à la prochaine élection présidentielle. Sans l’aval du concerné.

Par ailleurs, Sexe, pornographie, drogue, alcool s’invitent chez les jeunes à l’école. Ce que le journal L’Anecdote qualifie de « cancers de la jeunesse». De kribi à Edea, en passant par Douala, Yaoundé et Bafoussam, des mineurs, élèves ou désœuvrés, développent une appétence irréfragable pour des orgies grandeur nature en bande organisée. Rien que pour ce mois de mars, la pornographie a atteint des sommets inquiétants dans les écoles et poussé les autorités à réformer le dispositif disciplinaire dans les campus.