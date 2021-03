CAMEROUN :: Le gouvernement refuse d’augmenter les prix de la baguette de pain :: CAMEROON

Le prix de la baguette de pain de 200 grammes est maintenu à 125 Fcfa sur toute l’étendue du territoire. Le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana, est parvenu à cette décision, le 09 mars dernier à Yaoundé, au terme d’une concertation organisée dans ses services avec le Groupement des industries meunières du Cameroun (Gimc) et les responsables du Syndicat national des boulangers du Cameroun (Snbc).

La hausse des cours du blé sur le marché international et la hausse du fret observée depuis quelques mois au niveau du Port autonome de Douala, expliquent la tenue de cette rencontre, qui a permis à ces deux organisations de souligner que ces variations ont une incidence certaine sur le prix final de la farine de blé. Puisqu’à elle seule, la farine de blé représente jusqu’à 80% du coût de revient du pain. Selon Carlos Mera, Head of Agri CommoditiesMarkets chez Rabobank, que cite Commodafrica, dans un article publié le 09 mars 2021, les prix des produits agricoles ont grimpé de près de 50% depuis la mi-2020 et il est peu probable que la tendance se renverse. L’expert cite quatre facteurs à l’origine de cette flambée et qui devraient persister au cours du premier semestre 2021.

D’abord, la faiblesse du dollar (-7% depuis la mi- 2020) qui devrait se prolonger tout au long de cette année sans pour autant fléchir davantage. Ensuite, la robustesse de la demande mondiale. Que cela soit pour l’alimentation animale ou pour le stockage. Puis, l’accumulation de stocks provoquée par la perturbation des chaînes d’approvisionnement liée à la pandémie de la Covid-19. Et enfin, les problèmes météorologiques rencontrés par de nombreuses régions productrices. C’est le cas par exemple pour les récoltes actuelles de blé d’hiver de la Russie et des Etats-Unis avec un déficit d’humidité en hiver et plus récemment le froid, apprend-on.

Augmentation des coûts des intrants

Bien que producteur de blé il y a plusieurs décennies, le Cameroun n’en produit presque plus depuis la fermeture de la Sodeblé à la fin des années 80. Pour nourrir ses 26 millions d’habitants, il est donc obligé de dépenser en moyenne chaque année 129 milliards de Fcfa, selon les données de l’Ins, pour importer cette denrée (830 000 tonnes en 2019, selon le Mincommerce). Pour calmer la colère des meuniers et boulangers, dans un contexte de hausse permanente des cours du blé sur le marché mondial et d’augmentation du fret depuis des mois, Luc Magloire Mbarga Atangana est parvenu à redéfinir les marges avec ces derniers, « de façon à ne pas impacter, de quelque manière que ce soit, le produit au consommateur final déjà suffisamment affecté par la crise sanitaire en cours».

Rien n’a cependant filtré quant au pourcentage accordé à chaque entité. L’augmentation des coûts des intrants et la qualité intermittente de l’énergie électrique se sont également invitées à la table des discussions. Les meuniers, tout comme les boulangers, ont dit souffrir de ces deux problèmes au quotidien. Le Mincommerce, qui a consigné ces préoccupations, s’est, pour sa part, dit favorable à une réflexion allant dans le sens d’un accompagnement des pouvoirs publics, notamment en ce qui concerne l’approvisionnement en intrants.