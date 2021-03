CAMEROUN :: Relance : Camair Co de retour à l’Ouest :: CAMEROON

La compagnie aérienne a annoncé hier 4 mars la « reprise de vols à destination et en provenance de Bafoussam, à compter du 17 mars 2021 ». Ce sera trois fois par semaine, le mercredi, le vendredi et le dimanche.

La relance de la destination vers Bafoussam permet désormais à Camair-Co d’accroître le nombre de dessertes internes après huit mois d’arrêt d’activités en 2020 pour cause de difficultés financières et pandémie de coronavirus. La reprise de la ligne de Bafoussam intervient près de deux mois après la relance des destinations vers le septentrion (Adamaoua, Nord et Extrême-Nord).

Désormais, le transporteur dessert désormais six régions sur les dix que comptent le pays. Le Nord-Ouest manque à l’appel pour des raisons sécuritaires. Avant l’arrêt de ses activités, la compagnie desservait sept capitales régionales sur les 10 que compte le Cameroun. Exception faite de Bertoua (Est), Ebolowa (Sud) et Buea (Sud-Ouest).