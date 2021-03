CAMEROUN :: ORLUS FOSSO: PORTRAIT D' UN COMMUNICATEUR MULTI DIMENTIONNEL AU SERVICE DE LA JEUNESSE :: CAMEROON

Né le 24 septembre 1996 à Bafoussam au Cameroun, Orlus FOSSO est fasciné par l’évènementiel depuis son adolescence.

Coach en Développement Personnel et par ailleurs Président du Conseil d’administration de l’association pour la promotion de la Communication, il martèle toujours que la jeunesse est le plus grand atout, et c’est donc avec une équipe constituée d’une vingtaine de jeunes qu’il va chaque jour en quête de ses rêves.

Il débute son parcours scolaire à l’école publique annexe 3 A de Bafoussam. Il poursuit ses études secondaires respectivement au lycée bilingue de Bafoussam entre 2006 et 2011 et au COPOBIT entre 2012 et 2O14. Il obtient son baccalauréat A4 Espagnol en 2014.

En 2010, il débute une formation aux métiers de la communication à travers le club Laser National.

Entre 2015 et 2018, il est journaliste à la radio communautaire de Bafoussam 2.

En 2018, il démissionne de la radio communautaire de Bafoussam 2 pour lancer AFROBIZ-UNIVERSAL.

En 2016, il organise la première édition d’AFROBIZ UNIVERSAL AWARDS ; il était question d’une cérémonie de récompense des jeunes talents de la région de l’Ouest pour un début.

Ce fut un grand succès pour une première, ce qui donna au jeune promoteur de 20 ans de voir ô combien les jeunes de Bafoussam ont soif de récompense.

En 2016, AFROBIZ UNIVRSAL à travers Orlus FOSSO devient le Représentant Officiel des Editions SOPIEPROD PARIS au Cameroun.

Par la suite, Orlus FOSSO devient le producteur de l’émission Afrosong Revelation sur Radio Kilimandjaro au Canada.

Ces contrats lui ouvrent les portes de la diaspora et aujourd’hui, c’est avec prêt d’une centaine de Camerounais reparties dans 07 pays dans le monde que le jeune entrepreneur collabore en matière de Communication audio-visuelle et Marketing Digital.