CAMEROUN :: Finexs voyages - Edmond Félix Etoundi : Du «clando» à l'agence :: CAMEROON

Le président directeur général de Finexs voyages a bâti en l'espace de quelques années une entreprise de voyages de pointe aujourd'hui sous les feux de la rampe après un malheureux drame survenu sur son terminal de Douala. Edmond Félix Etoundi reste pourtant un modèle économique pour le Cameroun, un exemple d'ingéniosité, animé par le sens de l'innovation et du progrès. Retour sur la success-story de l'un des plus dynamiques homme d'affaires du Cameroun.

«Nous allons nous inspirer de ces événements malheureux pour combler nos manquements », c'est l'une des déclarations-phare de Félix Etoundi, le Président Directeur général de Finexs voyages à l'occasion d'une messe d'action de grâce célébrée ce 30 juillet 2020. Messe d'action de grâce en hommage au maréchal de logis Armel Lipembe, décédé tragiquement sur le terminal de navigation de Finex's Voyage, le 22 juillet 2020, suite à une violente altercation avec des employés de cette agence de voyage. Cet élan pieux a succédé à une huitaine de deuil (cessation d'activités de transport, fermeture de la plateforme, mise en congé provisoire du personnel, etc.) portée par l'agence de transport interurbain en mémoire au défunt.

L'atmosphère sombre que drape Finex's Voyage contraste curieusement avec la qualité de services fournie par cette entreprise modèle: «mise en place d'un système de contrôle à distance des bus par GPS, renouvellement permanent de la flotte en bus moderne, relèvement des salaires du personnel navigant à plus de 50% avec frais journaliers, modernisation des terminaux de chargement, mise en place d'un système de tracking et de lutte contre la surcharge, création d'une aire de repos pour pause obligatoire des chauffeurs à Ndoupe (axe Douala/Yaoundé), mise en place de camions de surveillance dans les agences, etc.». Des aménagements inédits et révolutionnaires faisant de Finex's Voyage, le leader du secteur du transport interurbain au Cameroun. Derrière cette incroyable success-story se cache un homme au parcours surprenant, qui force pourtant l'admiration: Edmond Félix Etoundi, le président directeur général de Finexs voyages, grand artisan de cette incroyable saga socio-économique. Rien ne prédestinait ce natif de la Région du Centre à une carrière de promoteur de transporteur interurbain.

Beaucoup présageait au jeune Etoundi un destin de bureaucrate tiré à quatre épingles dans un bureau hyper-climatisé d'une grande entreprise de la place. Bien que proche de la réalité, cette prédiction sera quelque peu déroutée. Suite à des études primaires et secondaires passées sans heurts dans la ville de Yaoundé, le jeune Edmond Félix Etoundi poursuit ses études à l'Université de Yaoundé.

D'où il sortira bardé, en 1990, d'un Brevet de technicien supérieur (BTS) en gestion des entreprises. Ambitieux, le technicien supérieur explore le monde du travail dans un environnement marqué par une rude conjoncture économique. Entre prospections, demandes d'emploi, et concours administratifs, Edmond Félix Etoundi décrochera finalement quelques essais dans des entreprises de taille négligeable.

Pas pour longtemps. Plus ambitieux que jamais, il prend la curieuse option d'embrasser, en 1991, une activité peu recommandable: le transport clandestin, muni d'une petite voiture. Un pari osé, rejeté par sa famille, mais stratégique pour ce dernier, au moment où le Cameroun était plongé dans la spirale des revendications politiques des années de braise.

Comme tous les secteurs, celui du transport sera impacté par ces tensions sociales orchestrées par une opposition farouche au régime de Yaoundé. Le prix de la course connaitra ainsi une hausse vertigineuse suite aux mots d'ordre de grève lancée par des leaders politiques sensationnels: la course intra-urbaine pouvait atteindre plus de 1.000 FCFA d'un point de la ville de Douala à l'autre. Alors que le trajet Douala-Edéa culminait à 4.000 FCFA.

Clando

L'année 1996 marquera incontestablement un tournant décisif dans l'épopée laborieuse d'Edmond Félix Etoundi. Le transporteur clandestin est admissible au concours d'entrée à la prestigieuse École militaire interarmes de Yaoundé (Emia). Quasi concomitamment avec son recrutement mérité comme comptable au sein de la multinationale pétrolière Mobil Oil. Un choix cornélien qu'il finira par surpasser en optant pour l'entreprise d'hydrocarbures. Malgré cette ascension, son amour pour le transport clandestin ne faiblira guère. Désormais doté de deux véhicules, il maintient cette activité sur l'axe Douala-Edea. En 1998, son employeur l'affecte dans la ville de Garoua, Région du Nord. Pendant ce temps, il acquiert un troisième véhicule de transport clandestin.

Ce qui fera de facto de ce dernier un transporteur miniature gagné par une farouche volonté d'émerger de façon formelle dans ce secteur. L'étape de Garoua sera cruciale pour ce nouveau projet fou nourrit par Edmond Félix Etoundi. Le comptable de Mobil Oil va audacieusement contacter François Essame, le patron de la compagnie de transport interurbain «Buca voyages», leader du secteur sur les tronçons Yaoundé-Mbalmayo, et Douala-Yaoundé.

Objectif du rapprochement avec ce géant établit, solliciter une caution du sage patriarche propriétaire de Buca voyages auprès de la société Cami Motors. Pari courageux gagné. Edmond Félix Etoundi obtiendra en effet, grâce à son modèle en transport interurbain, son tout premier bus gros porteur après un crédit précédé d'une avance modeste de 10.000.000 de FCFA. A charge pour lui de s'acquitter par échéances régulières, sous la caution-garantie du promoteur de Buca voyages, d'un reliquat de 28.000.000 de FCFA.

Conformément aux termes de l'accord passé entre Edmond Félix Etoundi et François Essame, le bus acquis intègre la flotte de Buca voyages, sous ses couleurs traditionnelles. L'un des termes du contrat prévoyait par ailleurs, le versement intégral des recettes d'exploitation du bus à Cami motors, jusqu'à apurement de la dette. Ce qui fût réalisé en l'espace de 9 mois seulement grâce à l'accompagnement diligent de François Essame, et une gestion rigoureuse de ce précieux patrimoine de lancement par Edmond Félix Etoundi. L'expérience sera rééditée en 1999 dans les mêmes formes contractuelles. En 10 mois, Edmond Félix Etoundi réussira à éponger la dette grevée sur le second bus.

Bail

En 2002, il sera affecté au poste de Délégué régional Mobil Oil pour les régions du Centre et du Sud, moins éloigné de ses activités. En accord avec son mentor François Essame, il va se résoudre courageusement à séparer sa modeste flotte du mastodonte Buca voyages. Il crée officiellement son entreprise Finexs, malheureusement sans ancrage foncier. Tenace, il poursuit néanmoins son aventure sur l'axe Douala-Yaoundé, suscitant une grande sympathie des passagers et usagers des agences de voyage :

rapidité, sécurité, compétitivité, et accueil chaleureux des passagers. Toujours sans terminaux d'embarquement/d'embarquement, ni de siège, Edmond Félix Etoundi réussira toutefois l'exploit d'agrandir en 2006, son parc avec 2 autres bus gros porteurs. Et prendra une autre décision courageuse : celle de démissionner de la multinationale Mobil Oil. Libre de tout engagement, le promoteur de Finexs voyages lance une procédure d'acquisition foncière auprès de la Magzi (Mission d'aménagement et de gestion des zones industrielles), qui se solde par l'attribution par la Magzi à Finexs voyages d'un bail emphytéotique sur une aire d'un hectare à Mvan à Yaoundé.

Aire où sera rapidement construit un majestueux complexe abritant le siège de l'entreprise de transport interurbain. Les bonnes nouvelles vont s'accumuler pour l'homme d'affaires : prêt bancaire de 4 milliards de FCFA, bail foncier de 2000 m2 sur le boulevard Ahmadou Ahidjo de Douala, ouverture de l'agence de Douala et acquisition de nouveaux bus. Après près de 18 ans d'activités, Finexs voyages est devenu le leader du transport interurbain au Cameroun. Né le 10 octobre 1967 à Metet, Edmond Félix Etoundi est marié et père de 5 enfants. Il a été fait chevalier de l'Ordre de la valeur le 20 mai 2019.