AFRIQUE :: Amazon rachète «Zoox» la startup dirigée par la sénégalaise Aicha Sarr :: AFRICA

Amazon fait l’acquisition de Zoox, une startup qui développe des voitures autonomes. D’après les rumeurs, cette acquisition aurait coûté plus de 1 milliard de dollars. Amazon, déjà présent dans de nombreux domaines, a comme principales activités : le cloud et le e-commerce. Mais depuis quelques années, le constat est que le géant américain souhaite également faire partie des acteurs majeurs dans les véhicules autonomes. En effet, Amazon a annoncé avoir fait l’acquisition de la startup Zoox, spécialisée dans les voitures autonomes et dirigée par la Sénégalaise Aicha Sarr Evans.

Le coût de l’acquisition reste inconnue mais des sources fiables déclarent que Amazon aurait déboursé plus d’un milliard de dollars pour faire l’acquisition de cette entreprise qui totaliserait 1 000 employés.

Dans le cadre de cet accord, Zoox continuera d’opérer comme une entité indépendante, sous la direction de ses actuels dirigeants, Aicha Sarr Evans, CEO, et Jesse Levinson, co-fondateur et CTO. Les rumeurs avaient évoqué la possibilité que les véhicules autonomes de Zoox soient intégrés dans le service de livraison d’Amazon. Néanmoins, dans le communiqué de l’entreprise, c’est le service de taxis sans chauffeurs imaginé par Zoox qui est souvent évoqué.

« Cette acquisition renforce l’impact de Zoox sur l’industrie de la conduite autonome », a déclaré Aicha Sarr Evans, PDG de Zoox. « Nous avons fait de grands progrès avec notre approche spécialement conçue pour une mobilité sûre et autonome, et notre équipe exceptionnellement talentueuse travaillant chaque jour pour réaliser cette vision. Nous avons maintenant une opportunité encore plus grande de réaliser un avenir entièrement autonome. »

« Depuis la création de Zoox il y a six ans, nous nous sommes concentrés sur notre approche fondamentale de la mobilité autonome », a, quant à lui, indiqué Jesse Levinson, cofondateur de Zoox et directeur technique. « Le soutien d’Amazon accélérera considérablement notre chemin vers la fourniture de transports sûrs, propres et agréables dans le monde. »

Amazon, nouveau concurrent de Waymo ?

Ce n’est pas la première fois qu’Amazon investit dans les voitures autonomes. Comme l’indique le site The Verge, Amazon a investi dans Aurora Innovation, une société spécialisée dans ce domaine qui était dirigée par d’anciens employés de Google et de Tesla.

En tout cas, en faisant l’acquisition de Zoox, Amazon renforce sa présence dans ce domaine, et devient même un concurrent d’Alphabet qui, via sa filiale Waymo, développe des voitures autonomes ainsi qu’un service de taxis sans chauffeurs.